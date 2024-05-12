Νύχτα τρόμου πέρασαν χθες το βράδυ δύο γυναίκες στη Ραφήνα, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι το οποίο διαμένουν και με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου τις ακινητοποίησαν δια της βίας, τραυματίζοντας τη μια στο χέρι και την δεύτερη στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες - δύο στον αριθμό - κατάφεραν να εισβάλλουν στο διώροφο κτίριο από ανασφάλιστη πόρτα

Οι δράστες αφού αφαίρεσαν τιμαλφή άγνωστης αξίας καθώς και χρηματικό ποσό, τράπηκαν σε φυγή.

Οι παθούσες μεταφέρθηκαν με σταθμό ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για παροχή πρώτων βοηθειών.

