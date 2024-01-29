Καιρίδης στον ΣΚΑΪ: Από τον Νοέμβρη βλέπουμε μία μικρή αλλά ανησυχητική αύξηση ροών στην Κρήτη

«Αυτή τη στιγμή οκτώ χώρες στη Μέση Ανατολή στέλνουν πυραύλους η μία στην άλλη, όλα αυτά έρχονται και κλειδώνουν στη μαμά Αίγυπτο η οποία φτωχοποιείται με αποτέλεσμα να πιέζεται, αφού έχει περίπου 9 εκατομμύρια πρόσφυγες», δήλωσε το πρωί της Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης, στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ».

«Από το 2015 δεν έχει φύγει ούτε μία βάρκα από την αιγυπτιακή αρχή και αυτό είναι προς τιμήν της Αιγύπτου, ωστόσο έχουμε από την ανατολική Λιβύη αιγύπτιους οι οποίοι ωθούμενοι από την μεγάλη φτώχεια, έρχονται προς την Ελλάδα και την Ιταλία», πρόσθεσε.

«Μικρή αλλά ανησυχητική ροή προς την Γαύδο και τη Νότια Κρήτη»

«Από τον Νοέμβρη και μετά βλέπουμε μία μικρή αλλά ανησυχητική ροή προς την Γαύδο και τη Νότια Κρήτη η οποία πρέπει να ελεγχθεί. Χρειαζόμαστε μία ναυτική επιχείρηση, όχι το Λιμενικό, χρειαζόμαστε μεγάλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού στα ανοιχτά των Λιβικών χωρικών υδάτων σε συνεργασία με την Ευρώπη», τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε πως «όλα αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς σε ευρωπαικό συμβούλιο, ωστόσο βρισκόμαστε ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο».

«Στη 1/2 ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Συμβούλιο Κορυφής προκειμένου να ζητήσει εκ νέου τα χρήματα που δικαιούμαστε για την διαχείρηση του μεταναστευτικού, τα οποία είναι δύο δισεκατομμύρια», δήλωσε

Τέλος, υπογράμμισε «Αφελές να μην ανησυχούμε για όλη αυτή την κατάσταση, φλέγονται όλοι γύρω μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.