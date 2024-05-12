Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν σήμερα το πρωί, Κυριακή 12 Μαϊου, αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου. Όπως προέκυψε, ο άνδρας κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για άσκοπους πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, μετά από άσκοπους πυροβολισμούς που έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι διαμετρήματος 9mm, δύο γεμιστήρες, δύο κουτιά που περιείχαν 99 πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 9mm και 101 κάλυκες διαμετρήματος 9mm.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

