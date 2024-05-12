Ημέρα της Μητέρας: Το συναρπαστικό βίντεο της Φίνος Φίλμ

Με σκηνές από αξέχαστες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου τιμά τη σημερινή Ημέρα της Μητέρας και εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, η Φίνος Φιλμ.

Στο βίντεο 1,5 περίπου λεπτών που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τις «Είκοσι Γυναίκες κι Εγώ», «Γαμπρός από το Λονδίνο», «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Χαρτοπαίχτρα», «Ένας Νομοταγής Πολίτης», «Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια», «Ραντεβού στον Αέρα», «Οι Κληρονόμοι», «Νύχτα Γάμου», «Ο Θόδωρος και το Δίκανο», «Χωρίς Ταυτότητα», «Για Ποιόν Χτυπά η Κουδούνα», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Δικτάτωρ Καλεί Θανάση» και «Το Θύμα».

«Εμένα να με ακούτε. Εγώ είμαι ηλεκτρικόθ εγκέφαλοθ. Γιατί μαμά είναι μόνο μία! Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες!», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το συναρπαστικό βίντεο.

«Εμένα να με ακούτε. Εγώ είμαι ηλεκτρικόθ εγκέφαλοθ».

Γιατί μαμά είναι μόνο μία! Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες! ❤️🎬

# ΗμέραΜητέρας pic.twitter.com/ZUgeWIPzvg — Finos Film (@FinosFilm) May 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.