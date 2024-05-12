Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χειροπέδες σε 49χρονη μεθυσμένη για έκθεση ανηλίκου - Έβρισε και έσπρωξε τους αστυνομικούς

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Χειροπέδες σε 49χρονη μεθυσμένη για έκθεση ανηλίκου - Έβρισε και έσπρωξε τους αστυνομικούς

Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη μια 49χρονη ημεδαπή, χθες το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής εντόπισαν τη γυναίκα να βρίσκεται σε κατάσταση ακραίας μέθης ενώ διένυε την εβδομάδα που ασκεί την επιμέλεια την ανήλικης κόρης της.

Η 49χρονη, κατά την σύλληψή της εξύβρισε τους αστυνομικούς και τους απώθησε με χρήση σωματικής βίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη μεθυσμένος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark