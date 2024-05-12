Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη μια 49χρονη ημεδαπή, χθες το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής εντόπισαν τη γυναίκα να βρίσκεται σε κατάσταση ακραίας μέθης ενώ διένυε την εβδομάδα που ασκεί την επιμέλεια την ανήλικης κόρης της.

Η 49χρονη, κατά την σύλληψή της εξύβρισε τους αστυνομικούς και τους απώθησε με χρήση σωματικής βίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

