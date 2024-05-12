Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Μαλούχος, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου του ΣΕΗ, Σπύρου Μπιμπίλα.

«Ακόμα μία θλιβερή αποχώρηση σήμερα. Ο παλαίμαχος καλός και πολυτάλαντος συνάδελφός μας, ο τυπίστας ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Γιάννης Μαλούχος έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 91 του» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιμπίλας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο χρόνια είχε πεθάνει ο αδελφός του, Βασίλης Μαλούχος.

Πηγή: skai.gr

