Πώς θα ενισχύσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις τα μαχητικά 5ης γενιάς F35 - Ποιες είναι οι επιχειρησιακές δυνατότητές τους

Σε ισχυρή αεροπορική δύναμη αναδεικνύεται η Ελλάδα με την προσθήκη των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς μετά την έγκριση του Αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών του αιτήματος της Ελλάδας για 40 αεροσκάφη F35.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κοινοποίησε την επιστολή αποδοχής του ελληνικού αιτήματος για 20 συν 20 F35 ενώ ξεκλείδωσε και ένα μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμών από τα αμερικανικά αποθέματα που περιλαμβάνει μεταγωγικά C-130, φρεγάτες και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν όλους τους κλάδους τον Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τα F35 η Ελλάδα μπαίνει στης 5ης γενιάς μαχητικών καθώς πρόκειται για αεροσκάφος σχεδόν αόρατο στα εχθρικά ραντάρ με αυξημένες δυνατότητες δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, σύνθεσης και διαμοιρασμού τακτικής εικόνας ενώ μαζί με τα Rafale και τα F-16 Viper και τις φρεγάτες Belharra θα λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Θα μεσολαβήσει μία περίοδος 14 ημερών που προβλέπεται για τυπικούς λόγους σε περίπτωση που κάποιος γερουσιαστής θέλει να καταθέσει ένσταση για το πρόγραμμα. Έπειτα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με το αρμόδιο γραφείο για τις πωλήσεις των F35 που ανήκει στην αμερικανική κυβέρνηση. Η διαπραγμάτευση θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες με χρονικό ορίζοντα τις αρχές του 2025 για την υπογραφή του προγράμματος.

Για μια σημαντική ημέρα για την εθνική άμυνα της χώρας και την ελληνική διπλωματία καθώς αναδεικνύεται και επισφραγίζεται το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός σε μήνυμά του μετά την παραλαβή της επιστολής από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στην παροχή προς την Ελλάδα μεγάλου δωρεάν πακέτου εξοπλισμών, γεγονός που σηματοδοτεί τη διπλή θωράκιση της χώρας καθώς η αποτρεπτική της ισχύς μεγεθύνεται σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, στην επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, με στόχο την προώθηση των κοινών συμφερόντων και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Μάλιστα, ο Άντονι Μπλίνκεν στην επιστολή του αναφέρεται και στην ισχυρή διμερή σχέση και τους σταθερούς δεσμούς ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

Στην επιστολή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Άντονι Μπλίνκεν αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει δωρεάν παραχωρήσεις προς την Ελλάδα με το πρόγραμμα του Πλεονάζοντος Αμυντικού Υλικού (Excess Defense Articles, EDA), οι οποίες είναι ήδη γνωστοποιημένες στο Κογκρέσο, όπως:

Δύο αεροσκάφη C-130H, Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά,

Δέκα κινητήρες για αεροσκάφη P-3, Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά και

60 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, ως Πλεονάζοντα Αμυντικά Υλικά

Αντίστοιχα, σημειώνει πως το Κογκρέσο θα ενημερωθεί για τα ακόλουθα προς μεταφορά στην Ελλάδα:

Μέχρι 40 νέα αεροσκάφη F-35 μέσω Στρατιωτικών Πωλήσεων Εξωτερικού,

Τρία πλοία κλάσης Protector ως EDA- και

Διάφορα φορτηγά και ρυμουλκούμενα ως EDA

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν για την εξέλιξη κυβερνητικές πηγές, οι οποίες κάνουν λόγο για έμπρακτη αναγνώριση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή, του ρόλου της ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και ενός απαραίτητου και αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου.

Μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι η εξέλιξη επισφραγίζει και εδραιώνει το ιστορικά υψηλό των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αποδεικνύει στην πράξη ότι η ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση και αμυντική συνεργασία είναι αυτόνομη και δεν ετεροπροσδιορίζεται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η σχέση με τις ΗΠΑ είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από σχέσεις με άλλες χώρες και το πέρασμα στα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

