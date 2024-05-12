Κάμερον: Η απαγόρευση εξαγωγών βρετανικών όπλων στο Ισραήλ θα ενδυνάμωνε τη Χαμάς

Ο τερματισμός των πωλήσεων βρετανικών όπλων στο Ισραήλ αν πραγματοποιήσει μία χερσαία επίθεση στη Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, θα ενδυνάμωνε τη Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον.

Το Ισραήλ διέταξε χθες τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τις περισσότερες συνοικίες της πόλης, σε μία ένδειξη κλιμάκωσης των πιέσεων για μία χερσαία επίθεση, παρά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, για την αναστολή της παράδοσης μερικών αμερικανικών οπλικών συστημάτων, στην περίπτωση εκδήλωσης της ισραηλινής επίθεσης.

Ο Κάμερον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει μία χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, υπό την απουσία ενός σχεδίου προστασίας εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, νοτίως της Γάζας.

Ωστόσο, η Βρετανία βρίσκεται σε μία «εντελώς αντίθετη θέση» από αυτή των ΗΠΑ σε σχέση με την αποστολή όπλων στο Ισραήλ, όπως είπε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι ποσοστό μικρότερο του 1% από τα όπλα που έχει στο οπλοστάσιο του το Ισραήλ και προέρχονται από την Βρετανία ελέγχονται ήδη, από ένα αυστηρό σύστημα αδειοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

