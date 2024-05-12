H Λιμενική Αρχή της Αστυπάλαιας ειδοποιήθηκε από τον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, για την ύπαρξη σκάφους με μεγάλο αριθμό επιβαινόντων, στην παραλιακή περιοχή Φυλλάδα της Αστυπάλαιας. Αμέσως, μετέβησαν στελέχη της που εντόπισαν είκοσι τέσσερις αλλοδαπούς, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σκάλας στην Αστυπάλαια.

Επίσης, στην περιοχή Καμινάκεια εντοπίστηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ακόμα σαράντα ένα αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σκάλας. Μία αλλοδαπή από τους εξήντα πέντε συνολικά, (27 άνδρες, 12 γυναίκες και 26 ανήλικοι) μεταφέρθηκε αρχικά στο Πολυδύναμο Ιατρείο Αστυπάλαιας και στη συνέχεια, διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Σε περαιτέρω έλεγχο από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντοπίστηκε ύποπτο φουσκωτό σκάφος με επιβαίνοντες τους δύο αλλοδαπούς διακινητές των υπόλοιπων αλλοδαπών, ηλικίας 54 και 34 ετών. Οι αλλοδαποί συνελήφθησαν για Παράνομη είσοδο στη χώρα, Υποχρεώσεις μεταφορέων – Κυρώσεις, Παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου άλλου προσώπου και Πλαστογραφία.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Αστυπάλαιας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, δύο πιστοποιητικά ικανότητας αμφιβόλου γνησιότητας κι ένα πιστοποιητικό εθνικότητας του σκάφους αμφιβόλου γνησιότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.