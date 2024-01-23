Διαδικτυακά θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης στο «J.P. Morgan Greece Investment Forum»

Διαδικτυακά θα συμμάσχει στο «J.P. Morgan Greece Investment Forum» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι, για λόγους υγείας, η συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στο «J.P. Morgan Greece Investment Forum», που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Νέα Υόρκη την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Δεν αναμένεται να υπάρξει καμία άλλη αλλαγή στις υπόλοιπες εργασίες του Συνεδρίου.
