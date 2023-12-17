Προϋπολογισμός 2024: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή

«Ο πρώτος προϋπολογισμός ύστερα από 14 χρόνια που δρομολογείται με τη χώρα μας στην επενδυτική βαθμίδα», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

«Σηματοδοτεί μια τομή στον ιστορικό χρόνο, καθώς αυτή η αναβάθμιση υπήρξε εθνικός στόχος για τον οποίο είχα δεσμευτεί προσωπικά εδώ πριν από έναν χρόνο ότι θα επιτευχθεί εντός του 2023 και έτσι έγινε. Μέσα από ένα σχέδιο της Πολιτείας βασισμένο στην εμπιστοσύνη», υπογράμμισε.

Επεσήμανε ότι η εμπιστοσύνη είναι αυτή που γεννά εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών αλλά και εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας και πολιτών όπως απέδειξαν και οι τελευταίες εκλογές είπε και τόνισε ότι είναι αυτή που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς που αποτελούν την ταυτότητα της σημερινής οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε στο ρυθμό ανάπτυξης που είναι 2,4% και στην πτώση της ανεργίας κάτω από το 10%, στην υποχώρηση του δημόσιου χρέους, στην ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, όπως και στην αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 15%.

«Η επενδυτική βαθμίδα για κάποιους μπορεί να μη λέει τίποτα. Αλλά στην ουσία τα λέει όλα διότι στην εσωτερική ζωή σφραγίζει το τέλος της ξένης εποπτείας και στο εξωτερικό στέλνει το μήνυμα ότι πέρασε οριστικά η εποχή της εθνικής αναξιοπιστίας», τόνισε.

Στο σημείο αυτό είπε πως μιλώντας για τον Προϋπολογισμό, τον πρώτο της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης, θέλει να αναλάβει πέντε σαφείς δεσμεύσεις. «Η χώρα να μην ξαναβρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη οικονομική περιπέτεια με αυτή που βίωσε τα τελευταία δέκα χρόνια. Να μην τεθεί ποτέ ξανά στο διεθνές περιθώριο, μακριά από την Ευρώπη. Με σύνεση και ρεαλισμό κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Με μία ενωμένη κοινωνία που θα συγκλίνει με την Ευρώπη σε όλα τα πεδία και ένα ισχυρό κράτος που θ α εκσυγχρονίζεται διαρκώς και θα κερδίζει τα στοιχήματα των καιρών».

Και πρόσθεσε: «η επενδυτική βαθμίδα τέλος νομίζω ότι αξίζει να αντιμετωπιστεί από όλους μας ως ένα ορόσημο εθνικής αυτογνωσίας. Ένα ορόσημο συνάντησης με την πραγματικότητα. Είναι ένας σταθμός στην πορεία μας για εθνική ωρίμανση που είναι προϋπόθεση για την εξέλιξη κάθε χώρας. Είναι κινητήριος μοχλός ενός υπεύθυνου πατριωτισμού ο οποίος και θα εκδηλώνεται παντού. Με λίγα λόγια η επενδυτική βαθμίδα είναι η ευκαιρία να αναδείξουμε την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας».

Οι αλλαγές στην καθημερινότητα είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στη συνέχεια ότι «σειρά έχει τώρα η αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, με ρίζες δεκαετιών μέσα από ένα τολμηρό κύμα μεταρρυθμίσεων και δίπλα ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ορατών έργων, με αποτελέσματα που θα πείθουν ότι αυτοί οι στόχοι ναι, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».

Υπογράμμισε ότι δεν θέλει να ωραιοποιήσει καμία εικόνα, αλλά είναι εδώ για να αντικρούσει την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης. «Πρέπει να θωρακίσουμε την κοινωνία με αναχώματα στις έκτακτες δυσκολίες. Πρέπει να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα περιορίζοντας ανισότητες και διευρύνοντας τα δικαιώματα. Γι αυτό και οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας είναι αλλαγές που γίνονται προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας παρέχοντας αξιοπρεπή υγεία, σύγχρονη παιδεία, ισχυρή άμυνα και ασφάλεια, ένα ευέλικτο και ψηφιακό κράτος αλλά και πιο γρήγορη και αποτελεσματική δικαιοσύνη».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι «θεμέλιο για όλα αυτά δεν μπορεί παρά να είναι μια δυναμική, μια εξωστρεφής οικονομία, με καθαρούς στόχους τους οποίους περιγράφει ο Προϋπολογισμός».

Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας και διευρύνονται οι πηγές δημοσίων εσόδων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πιο δυνατή από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό και προς επίρρωση της θέσης του αυτής προσέθεσε τρία ακόμη σημαντικά στοιχεία.

«Πρώτον η πατρίδα μας διαθέτει σήμερα ακλόνητη πολιτική σταθερότητα, με ισχυρή κυβέρνηση, με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι σαφές το τοπίο των πολιτικών δυνάμεων και διαμορφώνεται κατά συνέπεια ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για ακόμα περισσότερες επενδύσεις, για πρόσθετη ανάπτυξη.

Δεύτερον, σε πείσμα των όσων είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, η οικονομία μας γίνεται πιο εξωστρεφής. Το 50% του ΑΕΠ συγκροτείται από εξαγωγές. Ήταν το 20% στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Είναι καταμεμημένες οι εξαγωγές αυτές ισόρροπα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Δεν στηρίζεται πια μόνο σε έναν κλάδο που είναι ο Τουρισμός. Κι αυτό είναι καλό γιατί έτσι διευρύνονται οι πηγές των δημοσίων εσόδων.

Και τρίτον, η χώρα μας έχει στη διάθεσή της εκτός από τους πόρους του Ταμείου Συνοχής, τους οποίους είχαμε υπολογίσει το 2019 και το υπερόπλο των 36 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης που θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έφερε στη χώρα».

Η Ελλάδα ανέκτησε και πάλι οριστικά την αξιοπιστία της

«Έχω πει πολλές φορές ότι ο στόχος είναι η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική ευημερία», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αν οι αριθμοί και οι δείκτες του Προϋπολογισμού απασχολούν τους οικονομολόγους, η ουσία του ενδιαφέρει τον κάθε πολίτη», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός κι έδειξε ένα διάγραμμα για την πορεία του εθνικού ομολόγου που όπως είπε δείχνει ότι η επενδυτική βαθμίδα μας επιτρέπει να δανειζόμαστε ακόμη πιο φθηνά.

Μίλησε μάλιστα για εξέλιξη που φαινόταν αδιανόητη πριν από κάποια χρόνια.΄

Είπε επίσης ότι όσο μικρότερο είναι το χρέος του κράτους, τόσο μειώνονται και οι επιβαρύνσεις για την εξυπηρέτησή του απελευθερώνοντας έτσι πόρους για κοινωνική πολιτική.

«Η Ελλάδα ανέκτησε και πάλι οριστικά την αξιοπιστία της», είπε ο πρωθυπουργός πως είναι το μήνυμα.

«Έκλεισε ένας κύκλος ο οποίος για να διορθώσω τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ δεν άνοιξε το 2009. Η χώρα χρεωκόπησε τον Απρίλιο του 2010 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου όταν το 2009 σε αυτή την αίθουσα φέρατε έναν προϋπολογισμό αυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες κατά 1 δισεκ. ευρώ και λέγατε ότι λεφτά υπάρχουν. Αυτό απλά για να αποκαταστήσουμε λίγο την ιστορική αλήθεια», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μας η σταθερή αύξηση μισθών

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σηματοδοτείται η ανάταξη της οικονομίας μας και το πέρασμα από την κρίση στην πρόοδο κι ότι σκοπός του είναι να παρουσιάσει αυτή τη μετάβαση από την προηγούμενη τετραετία που ήταν ουσιαστικά μια τετραετία μάχης με πολλαπλές κρίσεις σε μια τετραετία που ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης δεν μπορεί να είναι άλλος από τη δυναμική ευρωπαϊκή σύγκλιση.

Αναφέρθηκε ακολούθως σε όσα όπως είπε απασχολούν περισσότερο τον πολίτη της διπλανής πόρτας. «Και αναφέρομαι στον εισαγόμενο πληθωρισμό και στην ακρίβεια διότι εμείς δεν ωραιοποιήσαμε ποτέ καταστάσεις και δεν ισχυριστήκαμε ότι δεν είναι η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Έχουμε όμως σχέδιο συγκροτημένο στο οποίο θα ήθελα εν τάχει να αναφερθώ.

Θέλω να επαναλάβω ότι κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μας με ορίζοντα τετραετίας είναι η σταθερή και διατηρήσιμη αύξηση των μισθών και η προεκλογική δέσμευση την οποία είχα δώσει για κατώτατο μισθό στα 950 και μέσο μισθό στα 1500 ευρώ, ισχύει στο ακέραιο». Και επεσήμανε: «εξαντλούμε κάθε μέσο το οποίο διαθέτουμε για να στηρίξουμε τους πολίτες ειδικά τους πιο ευάλωτους». Συμπλήρωσε μάλιστα: «πιστεύω ειλικρινά ότι ως προς τον πληθωρισμό έχουμε δει τα χειρότερα».

Αύξηση 20% της αποζημίωσης των εφημεριών στο ΕΣΥ

Ο πρωθυπουργός από βήματος της Βουλής, επεσήμανε ότι «δεσμευόμαστε μεν από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά διαθέτουμε και τη δική μας εγχώρια φαρέτρα μέτρων τα οποία κινητοποιούμε».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι μέσα στο μήνα Δεκέμβριο εκταμιεύονται πάνω από 717 εκατ στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτά τα μέτρα επισημαίνοντας πως είναι μέτρα που προορίζονται να ανακουφίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτούς που χτυπά περισσότερο η ακρίβεια λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες παράλληλες δράσεις.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν δίστασε να επιβάλει πρόστιμα σε μεγάλες εταιρείες, αλλά και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την επιστράτευση νέων ψηφιακών εργαλείων, ώστε όλοι να αντιληφθούν ότι μία συλλογική δοκιμασία δεν μπορεί να γίνεται ευκαιρία για ανεύθυνη απληστία.

«Θα επαναλάβω, ωστόσο, ότι τα παραπάνω δεν αλλάζουν τη βασική μας θέση ότι η πιο καίρια απάντηση στον πληθωρισμό δεν μπορεί να είναι άλλη από τη μόνιμη αύξηση μισθών και τη μόνιμη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος», είπε χαρακτηριστικά.

Είπε, ακολούθως, πως «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στον Ιανουάριο, Μέσα στον Ιανουάριο 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας θα δουν για πρώτη φορά αυξήσεις ύστερα από 14 χρόνια. Σπεύσατε κ. Φάμελλε να τις απαξιώσατε, εσείς πόσες αυξήσεις κάνατε επί δικών σας ημερών; Καμία».

Και συνέχισε: «Εμείς λοιπόν εκτός από τις οριζόντιες αυξήσεις κάνουμε και στοχευμένες αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους έχουν διευθυντικές θέσεις. Είναι σημαντικό δημόσιοι υπάλληλοι άξιοι, επιλεγμένοι αξιοκρατικά να μπορούν να γνωρίζουν ότι θα έχουν μια πρόσθετη οικονομική στήριξη όταν αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις.

Αυξήσεις 3% θα δουν επίσης από την 1η Ιανουαρίου και σχεδόν 2 εκατ. συνταξιούχοι (επιπλέον στο 7,3% που έλαβαν πέρυσι) και στο εξής όσοι θέλουν να εργαστούν σε μια αγορά εργασίας που υπάρχει ανάγκη για πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες, συτναξιούχοι θα μπορούν να αυξάνουν τα έσοδά τους χωρίς να παρακρατείται το 30% της σύνταξής τους».

Στο σημείο αυτό μετά από αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Θυμίζω επίσης ότι ξεπαγώνουμε τις 3ετίες από 1η Ιανουαρίου του 2024, ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε και νωρίτερα από ό,τι όριζε ο νόμος.

Και βέβαια ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί πάλι από την 1η Απριλίου και τελικά θα έχει αυξηθεί περισσότερο από αυτό το οποίο είχαμε δεσμευθεί, το 2019 και την αύξηση που ήταν μεγαλύτερη την άντεξε τελικά η αγορά».

Και ο πρωθυπουργός τόνισε: «Σε αυτό το κύμα των πρωτοβουλιών της Πολιτείας για την αύξηση του εισοδήματος, επιστρέψτε μου σήμερα να ανακοινώσω μια ακόμα πρωτοβουλία: από τις αρχές του έτους αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση όλων των εφημεριών, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, αντέχουμε να κάνουμε τέτοιες αυξήσεις» και έκανε λόγο για ενίσχυση κινήτρων, ώστε να στελεχώνονται τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία σε απομακρυσμένες περιοχές.

Μίλησε «για απόδειξη ότι για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, η κυβέρνηση αυτή κάνει ό,τι μπορεί» και είπε ότι πρόκειται για αποφάσεις που παραπέμπουν ευθέως στο κοινωνικό πρόσωπο του προϋπολογισμού του 2024, ειδικότερα όταν μιλάμε για δαπάνες που αφορούν την Παιδεία και την Υγεία.

Είπε, επίσης, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η πρώτη που προέταξε τα ζητήματα πρόληψης της δημόσιας υγείας και τα έβαλε στο επίκεντρο της πολιτικής της.

«Για να είμαστε όμως ειλικρινείς τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού και πρέπει να υπηρετούν την υγεία του και δεν πρέπει να χάνονται στους δαιδαλώδεις διαδρόμους της υπερσυνταγογράφησης, των περιτών διαγνωστικών εξετάσεων, της παραοικονομίας στο χώρο. Για αυτό, μαζί με την αύξηση των πόρων θα υπάρχει και αύξηση των ελέγχων, με μία τολμηρή αναδιάρθρωση στον ΕΟΠΥΥ.

Μάλιστα, έχω δεσμευτεί στον υπουργό Υγείας σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών ότι οποιαδήποτε πρόσθετη εξοικονόμηση μπορεί να δρομολογηθεί μέσα από δράσεις του υπουργείου Υγείας -πέραν αυτών που προβλέπει ήδη ο προύπολογισμός- θα παραμείνει στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας για πρόσθετη στήριξη των μισθών των εργαζόμενων στο ΕΣΥ».

Ήρθε η ώρα για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων

Αντίστοιχα με την Υγεία, στην Παιδεία ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες 6,5 δισεκ. ευρώ με ακόμη 2,5 δισεκ. εκτιμόμενα ευρωπαϊκών ενισχύσεων που διατίθενται σε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες, είπε ο κ. Μητσοτάκης

Αναφέρθηκε στις νέες συμπράξεις ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, την ολοκλήρωση της διαδραστικής διδασκαλίας σε Γυμνάσια και Λύκεια και τόνισε ότι εντός του 2024, έρχεται για πρώτη φορά μια καινοτόμος εφαρμογή: δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο για όποιον μαθητή το επιθυμεί και προετοιμάζεται πανελλήνιες εξετάσεις.

Υπογράμμισε, αναφορικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της Pisa και είπε πως πράγματι πρέπει να μας προβληματίσουν. Είπε, πως σε όλες τις χώρες υπήρξε μια μείωση απόδοσης των μαθητών σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την πανδημία, αλλά «τα αποτελέσματα αυτά μας υποχρεώνουν να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα τις μεγάλες δρομολογημένες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο σχολείο με πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την αξιολόγηση».

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό: «νομίζω ότι εντός του 2024 έχει έρθει επιτέλους η ώρα να κάνουμε πράξη μια μεγάλη αλλαγή για την οποία έχω πολλές φορές δεσμευθεί και μιλώ για την απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μια μεγάλη διπλή μεταρρύθμιση. Από τη μια πλευρά χτίζοντας πάνω στις σημαντικές αλλαγές που ήδη έχουν γίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, να απελευθερώσουμε ακόμη περισσότερο τη λειτουργία τους, να τα κάνουμε πιο εξωστρεφή». Όπως είπε όμως «έχει έρθει η ώρα να κάνουμε και μία άλλη μεταρρύθμιση, να εισάγουμε επιτέλους και στην Ελλάδα τη λειτουργία μη κρατικών ανώτατων ιδρυμάτων».

Ανέφερε, μάλιστα, ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αμέσως μετά και θα έχει γίνει νόμος του κράτους εντός του πρώτου μήνα του 2024. «Η Ελλάδα θα γίνει περιφερειακός πόλος ανάπτυξης υπηρεσιών εκπαίδευσης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

