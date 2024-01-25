Μαρινάκης: «Στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη οι πολίτες θα δουν όσα άκουγαν για πολλά χρόνια»

Η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι αυτή που οι πολίτες θα δουν στην καθημερινότητα τους όλα αυτά για τα οποία άκουγαν για πάρα πολλά χρόνια, τα έργα που ξεπάγωσαν, ξεμπλοκαρίστηκαν και προχώρησαν, παρά τις δυσκολίες την προηγούμενη τετραετία, τόνισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ομιλία του στο 7ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης.

Μέσα στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 400.000 νέες θέσεις εργασίας, είπε και παρατήρησε πως «αυτό δεν έγινε δια μαγείας, δεν φύτρωσαν οι θέσεις εργασίας, δεν έτυχε, πέτυχε».

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άκουσε τους ανθρώπους της αγοράς και αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων που έλαβε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η δημιουργία ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος και σταθερού ασφαλιστικού συστήματος.

«Από εμάς δεν πρόκειται να ακούσετε ποτέ περισσότερα από αυτά που θα γίνουν. Μπορεί να ακούσετε και λιγότερα καμιά φορά και να δείτε περισσότερα», δήλωσε και έφερε ως παράδειγμα την αύξηση των επιδομάτων για τις γεννήσεις των παιδιών, λέγοντας ότι προέκυψε από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Το ίδιο και τα έκτακτα μέτρα του Δεκεμβρίου.

Με αφορμή τη στάση το κομμάτων της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο τόνισε πως αυτό το παράδειγμα έχει μέσα του δύο εικόνες: «Την Ελλάδα που θέλει να προχωρήσει μπροστά και την εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άνθρωποι που δεν ανήκαν ενδεχομένως στο χώρο μας, αλλά συστρατεύονται με μας, και την Ελλάδα που θέλει να μας κρατήσει πίσω, είναι πολύ λίγοι είναι μειοψηφίες.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι κανένας πλέον δεν μπορεί να περιμένει. Δεν είναι δεδομένη καμία ψήφος, καμία στήριξη κανένος. Πρέπει ο κάθε συμπολίτης μας να καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνουμε σήμερα θα έχει θετική επίδραση το λιγότερο μεσοπρόθεσμα για τις ζωές μας. Αυτό λοιπόν αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ως καθήκον, αυτό μας έχει ζητήσει και ο Πρωθυπουργός».

Το 7ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ), το «Πολιτικό Ημερολόγιο-Ατζέντα Θεσσαλονίκης», το MyPortal.gr και την εφημερίδα «Πολιτική».

