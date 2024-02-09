Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα δεδομένα που έχουν αυτή τη στιγμή μπροστά τους τα κόμματα και με βάση τα οποία κινούνται στρατηγικά είναι πολύ συγκεκριμένα και συμπυκνώνονται σε έξι σημεία:

- Η συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του καλοκαιριού που άφησε πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 23 μονάδες.

- Επικράτηση της γαλάζιας παράταξης και στις περιφερειακές – δημοτικές εκλογές με μεγάλες «πληγές» τις απώλειες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

- Δημοσκοπική υπεροχή της Πειραιώς ανάλογη με αυτή της τελευταίας εθνικής κάλπης.

- Ανατροπή των συσχετισμών όσον αφορά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει καλύψει τη διαφορά των έξι μονάδων από τον περασμένο Ιούνιο και δείχνει πλέον σε όλες τις έρευνες να προηγείται κατά μέσο όρο με δυο μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ.

- Κατακερματισμός της Αριστεράς με το ΚΚΕ να κερδίζει αρκετούς «πόντους» από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος φαίνεται να χάνει επίσης δυνάμεις προς τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΜέΡΑ25.

- Ένα ρεύμα που προδιαγράφει άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στη γηραιά ήπειρο και συνθήκες που ευνοούν την άνοδο των λαϊκίστικων δυνάμεων και στην Ελλάδα.

Ασφαλή συμπεράσματα ενόψει των ευρωεκλογών δεν μπορεί να βγάλει κανένας πολιτικός χώρος, καθώς το σκηνικό είναι ευμετάβλητο και ρευστό. Όπως διασπάστηκε η κεντροαριστερά και το παραδοσιακό δίπολο έχει εξαφανιστεί ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στη «δεξιά πολυκατοικία». Εκεί καταγράφει τις μεγαλύτερες διαρροές αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μαρτυρά η άνοδος της Ελληνικής Λύσης κατά 1,5% μέσα σε ένα μήνα σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse. Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου έφτασε στην εκτίμηση ψήφου στο 7,5% πιέζοντας την κυβέρνηση με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σαφώς οι απώλειες για τη γαλάζια παράταξη στο συγκεκριμένο πολιτικό γεωγραφικό κομμάτι έχουν ένα «ταβάνι» που δεν είναι και πολύ μεγάλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στρέψει το βλέμμα του στα «αριστερά της κεντροδεξιάς». Η επιμονή του, άλλωστε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια καταδεικνύει πως περισσότερο τον ενδιαφέρει να μη κοπεί ο «ομφάλιος λώρος» με το κέντρο που βγάζει τις κυβερνήσεις και στο οποίο κυριαρχεί από το 2019.

Σε σχέση με τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση περισσότερο πρέπει να ανησυχεί για την κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντικές δυνάμεις. Στο φοιτητικό κίνημα – ειδικά το κομμάτι που πρωτοστατεί στις καταλήψεις – γνωρίζουν καλά στην Ηρώδου Αττικού πως είναι «ξένο» προς αυτούς κοινό.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αρκετό καιρό να μιλήσει για νίκη στις ευρωεκλογές. Η ρητορική έχει αλλάξει, καθώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα είναι ένας απολύτως μη ρεαλιστικός στόχος. Οποιαδήποτε επικράτηση της Κουμουνδούρου έναντι της Χαριλάου Τρικούπη σε περίπου τέσσερις μήνες από σήμερα ακόμα και με μικρότερο ποσοστό από αυτό των πρόσφατων εκλογών θα θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία. Και παράλληλα θα δώσει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το «εισιτήριο» για τις εκλογές του 2027. Εκτός και αν μέχρι τότε έρθουν τα πάνω κάτω. «Οδηγός» των εξελίξεων θα είναι το Συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί από τις 23-25 Φεβρουαρίου.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δείχνει ότι εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο το γεγονός ότι δεν μπορεί να αναπτύξει κάποια δυναμική και να πάρει μια διαφορά ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ, άνω 3-4 μονάδων, δείχνει πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του. Αρχίζει ήδη να ρίχνει «δίχτυα» για συμμαχίες την επόμενη των ευρωεκλογών θεωρώντας δεδομένο πως το κόμμα του θα «εξοβελίσει» τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά από 12 χρόνια θα βάλει τέλος στο αφήγημα της «κυβερνώσας αριστεράς». Αν σκεφτεί κανείς πως τον Ιανουάριο του 2015 το ΠΑΣΟΚ είχε τερματίσει στην έβδομη θέση και με ποσοστό 4,68% κινδύνευσε να μείνει εκτός Βουλής αυτό που συμβαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ένα «μικρό θαύμα». Με ενδιαφέρον αναμένεται και η εκδήλωση της επόμενης Τρίτης η οποία κυριαρχεί στην επικαιρότητα και προκαλεί καθημερινές αντιδράσεις σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ από τη συμμετοχή των Διονύση Τεμπονέρα, Μανώλη Χριστοδουλάκη και Έφης Αχτσιόγλου.

