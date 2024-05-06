Ανάσταση: 7 συλλήψεις για κατασκεύη και κατοχή εμπρηστικών και εκρηκτικών υλών

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προχώρησαν το βράδυ της Ανάστασης στη σύλληψη επτά ατόμων καθώς κατά την διάρκεια ελέγχων βρέθηκαν στην κατοχή τους πλήθος εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών καθώς και ποσότητες κροτίδων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή του Νέου Κόσμου συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, ένας άντρας για απείθεια και κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, καθώς κατείχε βόμβα μολότοφ, την οποία πέταξε στο έδαφος μόλις είδε τους αστυνομικούς. Παράλληλα, από την ίδια υπηρεσία καθώς και από το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών προσήχθησαν συνολικά 8 ενήλικες και 3 ανήλικοι.

Στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, συνελήφθησαν ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για αντίσταση, εμπρησμό και έκρηξη κατά συναυτουργία.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε προαύλιο σχολείου να έχουν τοποθετήσει δυο πλαστικά μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό, τα οποία καίγονταν και να τροφοδοτούν την εστία της φωτιάς με μικρότερα πλαστικά μπουκάλια, προκαλώντας εκρήξεις και φλόγες.

Στη θέα των αστυνομικών, οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν, ενώ αντιστάθηκαν στη σύλληψή τους, κλωτσώντας στα πόδια τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή τους αλλά και στον χώρο του σχολείου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 υπολείμματα καμένων μπουκαλιών ,

3 καπάκια μπουκαλιών και καπάκι μπιτονιού,

2 κινητά τηλέφωνα και

αναπτήρας.

Ακόμη, δικογραφία σχηματίσθηκε και σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην περιοχή της Γλυφάδας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού- έκρηξης, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών- εμπρηστικών υλών, παράβαση του νόμου για τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, καθώς και των περιορισμών κατά τη μεταφορά φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και λήψης μέτρων αποτροπής κινδύνων εκ της καύσεως βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων.

Στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8 φιάλες βουτανίου (γκαζάκια) των 190 γρ., εκ των οποίων τα 5 από αυτά με δυο κροτίδες επικολλημένες στο κάθε γκαζάκι με μονωτική ταινία, ένα γκαζάκι με τρεις κροτίδες επικολλημένες με μονωτική ταινία, ένα γκαζάκι με επικολλημένο καπνογόνο με μονωτική ταινία και ένα γκαζάκι μόνο του,

-2 πλαστικά μπουκάλια από οινόπνευμα, περιέχοντα εύφλεκτο υγρό, με επικολλημένες πάνω τους με μονωτική ταινία 8 κροτίδες,

χάρτινο ρολό μονωτικής ταινίας,

-μικρό πλαστικό μπουκαλάκι, περιέχον εύφλεκτο υγρό, με επικολλημένες πάνω του με μονωτική ταινία 2 κροτίδες,

-αναπτήρας,

-3 ναυτικές φωτοβολίδες και

-9 κροτίδες.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ μαζί με τον ανήλικο προσήχθησαν ακόμη 2 ανήλικοι, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, από το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προσήχθησαν 5 ενήλικες και ένας ανήλικος, ενώ από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων συνελήφθη ενήλικος ημεδαπός για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, ο οποίος κατείχε 2 εκτοξευτήρες με 16 κροτίδες.

Παράλληλα, κατόπιν ελέγχου που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Αγίων Αναργύρων σε όχημα στο οποίο επέβαιναν 2 ενήλικες ημεδαποί, εντόπισαν 6 κροτίδες και 2 μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, στο οποίο είχαν προσαρμόσει κροτίδα με φυτίλι, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν 0,5 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά.

Τέλος, κατά την διάρκεια ελέγχων βρέθηκαν οι παρακάτω εκρηκτικές ύλες:

σε προαύλιο χώρο σχολείου, στην περιοχή των Αχαρνών, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., βρέθηκαν: 9 πλαστικά μπουκάλια, περιέχοντα βενζίνη, με κολλημένη πάνω τους κροτίδα (μολότοφ), 3 πλαστικά μπουκάλια περιέχοντα βενζίνη, 4 μη πυροδοτημένες κροτίδες και γκαζάκι πυροδοτημένο, τα οποία περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας και

στην περιοχή της Γλυφάδας, από αστυνομικούς μέτρων ασφαλείας, βρέθηκαν παραπλεύρως ιερού ναού 12 μπουκάλια περιέχοντα εύφλεκτο υγρό.

