Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα ΝΔ με 16 μονάδες - Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα με ποσοστό της τάξης του 28,8% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου για τις Ευρωεκλογές στη νέα δημοσκόπηση της Alco που έγινε για λογαριασμό του Alpha.

Η δημοσκόπηση καταγράφει τι θα έδειχνε η κάλπη εάν είχαμε ευρωεκλογές αυτή την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου ευρωεκλογών επί των εγκύρων, η διαφορά της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι στις 16 μονάδες. Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,2%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,2% και τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 10,2%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με ποσοστό 9,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, και η Νίκη με 3,2%. Κάτω από το 3% βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,5%, οι Σπαρτιάτες με 2,3% και το ΜέΡΑ25 με 1,8%.

Δυσαρεστημένοι εξακολουθούν να είναι οι πολίτες ως προς το ζήτημα της ακρίβειας ζητώντας περισσότερα μέτρα. Οι ερωτηθέντες εκτιμούν κατά 38% ότι δεν γίνεται επαρκής αριθμός ελέγχων, ενώ το 28% κάνει λόγο για παθογένειες της ελληνικής αγοράς.

Στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια της οικονομίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή μπορεί να πάρει κι άλλα μέτρα, το 87% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια και μπορεί να λάβει και άλλα μέτρα για την ακρίβεια, ενώ το 62% χαρακτηρίζει «λανθασμένους» τους κυβερνητικούς χειρισμούς με τους αγρότες. Παράλληλα, το 69% δεν θεωρεί αποτελεσματικά τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

Στο ζήτημα των απογευματινών χειρουργείων, το 53% διαφωνεί, ενώ το 41% συμφωνεί.

Σχετικά με το εάν είναι ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69%) δήλωσε «όχι», ενώ το 20% «ναι».

