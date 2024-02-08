Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά ρεαλιστικό σχέδιο μάχης για το 2024

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αντικατέστησε σήμερα τον δημοφιλή αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, με τον λιγότερο γνωστό στρατηγό Ολεκσάντρ Σίρσκι, μια μεγάλη αλλαγή που προκαλεί επίμονες φήμες.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον νέο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ένα "ρεαλιστικό" σχέδιο μάχης κατά της Ρωσίας για το 2024, μετά την αποτυχία της μεγάλης αντεπίθεσης του Κιέβου πέρυσι.

"Περιμένω τέτοιες αλλαγές στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο εγγύτερο μέλλον: ένα ρεαλιστικό και λεπτομερές σχέδιο δράσης για το 2024" που θα "λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις προοπτικές για το μέλλον", δήλωσε ο Ζελένσκι στην αποψινή ομιλία του.

"Σήμερα λήφθηκε η απόφαση να αλλάξει η διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, δηλώνοντας "ευγνώμων" απέναντι στον Ζαλούζνι.

Ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η στρατηγική της Ουκρανίας πρέπει "να αλλάξει και να προσαρμοστεί" για να πολεμήσει τη Ρωσία έπειτα από δύο χρόνια εισβολής. "Η μάχη μας συνεχίζεται και εξελίσσεται κάθε μέρα. Τα καθήκοντα του 2022 είναι διαφορετικά από τα καθήκοντα του 2024. Για τον λόγο αυτόν, όλοι πρέπει να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε σε νέες πραγματικότητες. Για να νικήσουμε μαζί", δήλωσε ο Ζαλούζνι στο Telegram μετά τη "σοβαρή" συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επέλεξε ως διάδοχο του Ζαλούζνι στην ηγεσία του γενικού επιτελείου τον Ολεκσάντρ Σίρσκι, "τον πιο έμπειρο στρατηγό της Ουκρανίας", όπως τόνισε.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο Σίρσκι ήταν διοικητής των δυνάμεων του Κιέβου που υπερασπίστηκαν την ουκρανική πρωτεύουσα κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Το φθινόπωρο του 2022 ηγήθηκε της αντεπίθεσης κατά την οποία απελευθερώθηκε η περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ο 50χρονος Ζαλούζνι διορίστηκε τον Ιούλιο του 2021. Λόγω των επιτυχιών του απέναντι στον ρωσικό στρατό, κέρδισε τον θαυμασμό των συμπατριωτών του και τον σεβασμό των δυτικών εταίρων του. Όμως η ένταση στις σχέσεις του στρατηγού Ζαλούζνι με τον πρόεδρο Ζελένσκι αυξανόταν εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές, ο Ζελένσκι και το περιβάλλον του προσάπτουν στον μέχρι πρότινος αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και στο επιτελείο του την απουσία προόδου στο μέτωπο. Από το τέλος του 2022, η κατάσταση στην πρώτη γραμμή παραμένει αμετάβλητη, αφού η ουκρανική αντεπίθεση του περασμένου καλοκαιριού δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Στη Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία μπορεί αντίθετα να καυχιέται για σημαντικές επιτυχίες απέναντι στον ρωσικό στόλο, που θεωρείται πολύ πιο ισχυρός. Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία κατάφερε να απωθήσει τα ρωσικά πλοία και να ανοίξει εκ νέου έναν θαλάσσιο διάδρομο για τις εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών, αψηφώντας τις απειλές της Μόσχας.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι η προεδρία βλέπει με κακό μάτι τη δημοφιλία του στρατηγού, σε μια στιγμή που η δημοτικότητα του Ζελένσκι δεν βρίσκεται πια στο υψηλότερο επίπεδό της.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει ο Ζαλούζνι να μείνει στην "ομάδα" του, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. "Ο χρόνος της ανανέωσης είναι τώρα", δήλωσε.

Ο 58χρονος Σίρσκι δεν έχει ούτε τη δημοτικότητα ούτε τη φήμη του θρυλικού προκατόχου του. Δεν έχει και την καλύτερη φήμη στις τάξεις του στρατεύματος όπου μερικοί τον θεωρούν άνθρωπο "σοβιετικής εκπαίδευσης" που λίγο τον νοιάζουν οι ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο, το 48% των ερωτηθέντων δήλωνε πως ούτε καν γνώριζε τον Σίρσκι.

