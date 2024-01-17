Στα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την εξασφάλιση προσιτής και ποιοτικής στέγης σε νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες, αναφέρθηκε η αρμόδια υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σήμερα στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά FM».

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι άμεσα θα βγει στον αέρα και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» το οποίο θα αφορά περίπου 12.500 κατοικίες. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος προσομοιάζουν στην κοινωνική κατοικία, καθώς οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν την κρατική επιχορήγηση για τις εργασίες ανακαίνισης αφότου αναρτούν ηλεκτρονικά το μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Αναγνωρίζοντας το κόστος στέγασης στην Ελλάδα, που είναι το υψηλότερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την πίεση που προκαλεί κυρίως σε νέους και οικογένειες με παιδιά και ευάλωτα νοικοκυριά, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «στάθηκε» στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», με δικαιούχους νέους μέχρι 39 ετών, με το οποίο ήδη 2.596 νέα ζευγάρια βρήκαν το σπίτι τους και έχουν εκταμιευθεί δάνεια ύψους 247 εκατομμύρια ευρώ. Σημείωσε, δε, ότι ο προϋπολογισμός τού εν λόγω προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ εξαντλήθηκε αμέσως και επεσήμανε πως «αυτό δείχνει ότι είναι πετυχημένο».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «τρέχει» το πρόγραμμα «Κάλυψη» σε 44 δήμους μέχρι στιγμής, έχουν υπαχθεί σε αυτό 383 ακίνητα ιδιοκτητών και έχουμε 138 στεγασμένα νοικοκυριά. Προοπτικά το πρόγραμμα μπορεί να εντάξει 1.000 νοικοκυριά σε ακίνητα που στο παρελθόν είχαν αξιοποιηθεί για το πρόγραμμα «Εστία». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 21,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

