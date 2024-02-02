Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: Τέλος Φεβρουαρίου έρχεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»

«Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» δεν συνεχίζεται με νέες αιτήσεις», ξεκαθάρισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ». «Οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί είναι στις 9.800 και έχουν καλύψει το σύνολο τους ενός δισεκατομμυρίου», πρόσθεσε

«Ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί 4.200 αιτήσεις, αρα θα φτάσουμε στον τελικό στόχο στα 9.800 ζευγάρια που σημαίνει ότι 19.000 συμπολίτες μας θα έχουν βρει το σπίτι τους, δεν έχουμε νέα για επέκταση του προγράμματος», είπε

«Το επόμενο βήμα είναι το Ανακαινίζω - Νοικιάζω που θα βγει τέλος Φεβρουαρίου και στη συνέχεια η το πρόγραμμα Κοινωνική Αντιπαροχή», τόνισε

Σχετικά με τα επιδόματα δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλάνο για αύξηση επιδόματος, υπάρχει όμως ομάδα εργασίας για αναδιαμόρφωση επιδόματος. Με το 50% του επιδόματος το οποίο θα δίνεται σε χρεωστική κάρτα. Aυτό θα γινει από Σεπτέμβρη και μετά, ωστόσο δε θα αφορά όλα τα επιδόματα -το επιδομα Αναπηρίας και Στεγασης θα μείνουν εκτός καθώς δεν είναι εύκολο τεχνικά να μπουν στην χρεωστική.

«Όπου υπάρχει περιθώριο για τη μάχη για τη φοροδιαφυγή ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι θα γυρίσει σε κοινωνική πολιτική», είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

«Θυμίζεται ότι πλέον δίνεται 2.400 για το πρώτο παιδί, 2.700 το δεύτερο, 3.000 το τρίτο και 3.500 από τέσσερα παιδιά και πάνω. Είναι σημαντικό γιατί είναι και αναδρομικό», υπογράμμισε

Σχετικά με τα σχολικά γεύματα: «Περίπου 217.000 μαθητές τρώνε ζεστό φαγητό. Προστίθονται δεκάδες χιλιάδες μερίδες στο νέο πρόγραμμα».

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών η ίδια δήλωσε: «Δεν έχω διαπιστώσει κανένα πρόβλημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το νομοσχέδιο, δε συνιστά κανένα πρόβλημα»

