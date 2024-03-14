Οι «αφορισμοί» της Εκκλησίας και οι ευρωεκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αρκετά στελέχη της πλειοψηφίας αναρωτιούνται κατά πόσο το «μπρα ντε φερ» που έχει ξεκινήσει μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας θα συνεχιστεί μέχρι τις ευρωεκλογές. Απασχολεί ιδιαιτέρως του βουλευτές της περιφέρειας που πιέστηκαν πολύ πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Το πρέσινγκ, άλλωστε δεν έχει σταματήσει ακόμα από μερίδα του κλήρου. Τελευταίο επεισόδιο; Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας αποφάσισε να μην γιορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως συνηθίζεται, ούτως ώστε να μην παραστούν εκπρόσωποι της πολιτείας. Και μπορεί εκκλησιαστικοί κύκλοι να διαμηνύουν πως η δοξολογία της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τον Αρχιεπίσκοπο κ.Ιερώνυμο να χοροστατεί, ωστόσο είναι φανερό πως το «μέτωπο» είναι ακόμα ενεργό.

Ενδεχομένως στις τάξεις της Εκκλησίας να μην περίμεναν ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια να ψηφιστεί τόσο άμεσα. Ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί πως θα πραγματοποιηθεί μέσα στην τρέχουσα τετραετία όποτε αρκετοί ιεράρχες φέρεται να αιφνιδιάστηκαν, το ίδιο και το εκκλησίασμα τους. Υπήρξε η διαρροή για τη συνάντηση του Αρχιεπίσκοπου με τον πρωθυπουργό στις αρχές του χρόνου και από εκεί και μετά ξεκίνησαν όλα. Μητροπόλεις και ενορίες ουσιαστικά «βράζουν» από τις 16 Φεβρουαρίου και μετά που η ισότητα στον πολιτικό γάμο έγινε νόμος του κράτους. «Αποθεώνουν» τους βουλευτές που καταψήφισαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και «αφορίζουν» όσους τάχθηκαν υπέρ απειλώντας με διακοπή ακόμα και από τη Θεία Κοινωνία. Μήπως πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα από την Ιερά Σύνοδο μια κοινή στάση προς όλους τους πολιτικούς προκειμένου να πράγματα να μην ξεφύγουν; Όχι πως κάτι τέτοιο δεν είναι αναχρονιστικό, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει στην εκτόνωση και θα αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό ακραίες καταστάσεις. Υπενθυμίζεται πως καταγράφηκαν ήδη επεισόδια που προκάλεσαν συζητήσεις. Πρώτα η επίθεση του αρχιμανδρίτη Ηλιουπόλεως στον Παύλο Χρηστίδη και ακολούθησε η Μητρόπολη Κέρκυρας προς τους βουλευτές Αλέκο Αυλωνίτη του ΣΥΡΙΖΑ και Δημήτρη Μπιάγκη του ΠΑΣΟΚ ότι «έσφαλαν πνευματικώς βαρύτατα» και δεν θα πρέπει να θεωρούν εαυτούς ως ενεργά μέλη της Εκκλησίας.

Στο ερώτημα αν όλο αυτό το κλίμα αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές η απάντηση δεν είναι απλή. Η κυβέρνηση δείχνει να έχει ζημιές προς τα δεξιά της σε όλες τις τελευταίες έρευνες, άλλα όχι τόσο μεγάλες που απειλούν να τη ρίξουν κάτω από τον πήχυ του 33% που πήρε στις ευρωεκλογές του 2019. Εφησυχασμός, όμως δεν υπάρχει. Πάντα οι συγκεκριμένες κάλπες είχαν και το χαρακτήρα «ψήφου διαμαρτυρίας» οπότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως θα συμπεριφερθεί ο κόσμος που βρίσκεται κοντά στη Εκκλησία. Πολύ περισσότερο αν τίθεται και θέμα επιρροής στο ποίμνιο μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Μεγαλύτερος αναβρασμός υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις φρόντιζαν να έχουν πάντα καλές σχέσεις με την Εκκλησία. Χαρακτηριστικό και πιο πρόσφατο παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015-2019 στην κόντρα του Νίκου Φίλη με την εκκλησία για τα θρησκευτικά ο τότε υπουργός Παιδείας – με τη συνδρομή και του Πάνου Καμμένου – «καρατομήθηκε», ενώ και η συμφωνία του Αρχιεπισκόπου με τον Αλέξη Τσίπρα για την εκκλησιαστική περιουσία δεν προχώρησε ποτέ.

