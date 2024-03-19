Μήνυμα ότι η μάχη της ακρίβειας θα συνεχιστεί, καθώς δεν γίνεται ανεκτή η κερδοσκοπία, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τακτική μηνιαία συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στον απόηχο και των επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ στα πανεπιστήμια, ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι οι παράνομες πράξεις στα ΑΕΙ δεν θα γίνουν αποδεκτές, ενώ επισήμανε ότι «δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που προχωρούν σε έκνομες πράξεις στα πανεπιστήμια.

Ακρίβεια

«Πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει δείχνουν κάποια πρώτα αποτελέσματα, χωρίς σε καμιά περίπτωση να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε ότι σταματούμε την προσπάθειά μας. Οι παρεμβάσεις που έγιναν από το ΥΠΑΝ έχουν οδηγήσει σε αισθητές μειώσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβάνω σε αυτά το βρεφικό γάλα οπού πια οι μειώσεις ξεπερνούν το 15%» τόνισε ο πρωθυπουργός.



Οι έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία της αγοράς, ξεκαθάρισε, συνεχίζονται αμείωτοι… Το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι σαφές: Δεν πρόκειται να δεχθούμε φαινόμενα πάνω σε ένα ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών, γι’ αυτό και τα πρόστιμα που έχουν μπει είναι σημαντικά.



«Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε με αυστηρότητα την αγορά για να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως του ποσό μεγάλες είναι θα εφαρμόζουν το νόμο όπως έχει ψηφιστεί» επισήμανε.

Υγεία

«Συνεχίζουμε και τις σημαντικές παρεμβάσεις μας στον τομέα της υγείας, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στα κτίρια των νοσοκομείων μας στον εξοπλισμό τους, έτσι ώστε βήμα – βήμα να μπορούμε να πούμε ότι κτίζουμε το νέο ΕΣΥ που όλοι οι Έλληνες προσδοκούμε είναι μια διαρκής και συνεχής προσπάθεια».

Ευρωεκλογές

«Είναι μεγάλη η συνεισφορά σε αυτό του Ταμείου Ανάπτυξης και εν γένει των ευρωπαϊκών πόρων. Σε λίγους μήνες θα έχουμε ευρωεκλογές και είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύουμε τη θετική πλευρά της Ευρώπης και ποσό ωφελημένη είναι η χώρα μας απέναντι στις φωνές του λαϊκισμού και του στείρου ευρωσκεπτικισμού» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού αναλυτικά

«Ξεκινώντας από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε ένας έντονος μήνας σημαντικών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων η προσοχή μας στρέφεται σε θέματα καθημερινότητας. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα της ακρίβειας. Πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις μας δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταματούμε την προσπάθεια.

Οι παρεμβάσεις μας έχουν προκαλέσει μειώσεις τιμών σε προιόντα, ειδικά στο βρεφικό γάλα ξεπερνούν το 15%» στέλοντας παράλληλα το μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να δεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας σε ένα ζήτημα που απασχολεί τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών. Τα πρόστιμα είναι σημαντικά και θα εξακολουθούμε να κάνουμε ελέγχους ώστε όλες οι εταιρείες όσο μεγάλες και αν είναι να εφαρμόζουν τον νόμο».

Όπως είδατε υπήρχαν επιχειρήσεις και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι παράνομες πράξεις δεν θα γίνουν αποδεκτές και η κυβέρνηση και η ΕΛΑΣ θα είναι στην πρώτη γραμμή της απόδοσης των πανεπιστημιακών τμημάτων στους φοιτητές ώστε να παραμείνουν εστίες γνώσης και να μην γίνουν χώρος στείρων συγκρούσεων».

Χρειαζόμαστε και τη συνεργασία των πρυτανικών αρχών που πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους» ενώ επισήμανε ότι «δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που προχωρούν σε έκνομες πράξεις στα πανεπιστήμια. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν θα υπήρχε η ανοχή που επιδεικνύεται ορισμένες φορές για τέτοιου είδους φαινόμενα.

Πρέπει να στρέψουμε στρατηγικά το βλέμμα στη Θεσσαλία και τους τρόπους την προστασία της από πλημμυρικά φαινόμενα.

Πρέπει να δούμε το θέμα των υδάτινων πόρων που φθίνουν παρά την καταστροφή που έγινε με την κακοκαιρία Daniel. Στεκόμαστε κοντά στους αγρότες μας, ικανοποιούμε τα αιτήματα που θεωρούμε δίκαια, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε ότι «συζητούμε τον μόνιμο τρόπο επιστροφής του ΕΦΚ ώστε να γίνεται με πιο δίκαια κριτήρια και να ωφελούνται πρωτίστως οι κατ' επάγγελμα αγρότες».

Θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την στήριξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέας στην Ευρώπη αναγνωρίζοντας ότι η Πράσινη Μετάβαση πρέπει να γίνει αλλά από την άλλη εκφράζοντας ξεκάθαρες επιφυλάξεις για το πώς είχε δρομολογηθεί μέχρι σήμερα γιατί δεν είναι δυνατόν να επιβάλουμε δυσβάσταχτες υποχρεώσεις και καθιστούν τον ευρωπαικό πρωτογενή τομέα μη ανταγωνιστικό».

Πηγή: skai.gr

