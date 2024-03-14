Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 20,5% για τη ΝΔ στις ευρωεκλογές - Δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα 20,5 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση του Star για τις ευρωεκλογές.

Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 34,8%, διατηρώντας το προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 14,3 στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα.

Αναλυτικά τα ποσοστά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφονται ως εξής: Επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση με 14,3% έναντι 13,9% του ΠΑΣΟΚ. ΚΚΕ 9,5% , Ελληνική Λύση 8% και ακολουθούν Νίκη 3,4%, Νέα Αριστερά 3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Δημοκράτες -Α.Λοβέρδος 2,6%, Μέρα 25 2,3% και Σπαρτιάτες 1,8%.

Στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν: Νέα Δημοκρατία 28,8% με πτώση 0.4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ΣΥΡΙΖΑ 11,7% με άνοδο 0,8% , ΠΑΣΟΚ 11,4% με άνοδο 0,3%, ΚΚΕ 7,8% με άνοδο 0,3%, Ελληνική Λύση 6,5%, καταγράφοντας την μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών κατά 1,1%. Και ακολουθούν: Νίκη 2,8%, Νέα Αριστερά 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 2,4%, Δημοκράτες – Α.Λοβέρδος 2,1%, Μέρα 25 1,9% και Σπαρτιάτες 1,5%.

Με ποσοστό 42,5% ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, στη δεύτερη θέση περνά ο Στέφανος Κασσελάκης με 12% ενώ πολύ κοντά έρχεται με 11,8% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με τα κέρδη και τις ζημίες του κ. Κασσελάκη από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το 61,2% των πολιτών θεωρεί ότι αποδυναμώθηκε και μάλλον αποδυναμώθηκε.

Ωστόσο, αντίθετη είναι η εικόνα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με το 69,8% να εκτιμά ότι ο Στ. Κασσελάκης ενισχύθηκε και μάλλον ενισχύθηκε.

