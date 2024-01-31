Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται η μονάδα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με στόχο την υποστήριξη της περαιτέρω διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

«Εδώ στα ορεινά της Αμφιλοχίας δρομολογείται ένα πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό το σημαντικό έργο αντλησιοταμίευσης ουσιαστικά θα πρέπει να το φανταστούμε ως μια πολύ μεγάλη μπαταρία. Όταν έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας μετακινούμε νερό από τον χαμηλό ταμιευτήρα στον υψηλό και όποτε το σύστημα χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια γίνεται ακριβώς η αντίστροφη πορεία.

Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία διότι, όπως είπε και ο κ. Περιστέρης, θα μειώσει τελικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο πρωθυπουργός, αφού ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέρη, και τον διευθυντή του έργου Δημήτρη Βράγκο.

«Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 250 εκατομμύρια και όταν με το καλό ολοκληρωθεί, μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, θα έχει μια σημαντικότατη προστιθέμενη αξία για τη συνολική σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς δεν μπορούμε να προσδοκούμε στη μέγιστη δυνατή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να έχουμε μεθόδους αποθήκευσης.

Και η αντλησιοταμίευση είναι εκείνη η μέθοδος αποθήκευσης που έχει και τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, καθώς σε αυτό το εργοτάξιο θα απασχοληθούν στην πλήρη του ανάπτυξη σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι, οπότε μιλάμε και για πολλές περισσότερες δουλειές για την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οπότε, προσβλέπουμε στη γρήγορη ολοκλήρωση αυτού του πολύ καινοτόμου όπως είπα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έργου και με το καλό να ξαναβρεθούμε εδώ να το εγκαινιάσουμε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ένα έργο που έχει πολύ μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, 70% θα μείνει στην Ελλάδα από τη δαπάνη του έργου εν αντιθέσει με άλλα συστήματα αποθήκευσης. Και προχωράμε ταχύτατα με μεγάλη απασχόληση. Πιστεύουμε σε λίγα χρόνια αυτό θα μπορεί να εξυπηρετεί το ηλεκτρικό σύστημα όλης της χώρας και να επιτρέψει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ ούτως ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο αυτάρκης και πιο φτηνή σε ηλεκτρισμό», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Περιστέρης.

Οφέλη για το ηλεκτρικό σύστημα, μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές και θέσεις εργασίας

Ο σταθμός αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία θα έχει συνολική ισχύ 680 MW και τη δυνατότητα να παράγει περισσότερες από 800 γιγαβατώρες πράσινης ενέργειας ανά έτος, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης εισαγόμενων καυσίμων και εξυπηρετώντας τους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Τα συνολικά οφέλη από την ένταξή του στο ηλεκτρικό σύστημα εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με σημαντική ελάφρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Για την κατασκευή του σταθμού, που θα διαθέτει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες, δημιουργούνται περίπου 1.000 θέσεις εργασίας. Στη φάση της λειτουργίας θα δημιουργηθούν 60 νέες θέσεις εργασίας, που θα αφορούν εξειδικευμένο και βοηθητικό προσωπικό.

Οι τεχνικές μελέτες του έργου, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει και στη μεταφορά ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών, συγχρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «Connecting Europe Facility», ενώ μέρος της συνολικής επένδυσης χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

