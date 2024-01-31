Με κοινή συνισταμένη την ανάγκη αντιμετώπιση της οπαδικής βίας αλλά με διαφοροποιήσεις για την αποτελεσματικότητα των διατάξεων του νομοσχεδίου, οι τοποθετήσεις των εισηγητών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (Α' 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» στην Ολομέλεια.

Ο εισηγητής της ΝΔ Ιάσων Φωτήλας ανέφερε ότι «η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία επικυρώνει την άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού για την ανάγκη αυστηροποίησης των μέτρων ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων ύστερα από τα αποτρόπαια συμβάντα του Δεκέμβριου του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε μία ακόμα ζωή». Τόνισε ότι « το φαινόμενο της οπαδικής βίας και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του κυβερνητικού έργου» και, απευθυνόμενος σε όλα τα κόμματα, υπογράμμισε πως «η πάταξη του φαινομένου της οπαδικής βίας απαιτεί δράσεις αντιμετώπισης που πρέπει να μας βρουν όλους ενωμένους». Ο βουλευτής, αναλύοντας τις διατάξεις και τους κύριους άξονες του νομοσχεδίου, είπε ότι αυτό «έχει ρυθμίσεις τόσο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας όσο και την ψηφιακή μετάβαση του αθλητισμού και την εν γένει αναμόρφωση του. Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική προσθήκη στην αθλητική νομοθεσία της χώρας. Γιατί γίνεται μία οργανωμένη προσπάθεια, μέσα από την οποία αυστηροποιείται το πλαίσιο των αθλητικών συναντήσεων και συμπληρώνεται μία σειρά νομοθετικών κενών». Ο Ι. Φωτήλας αναγνώρισε ότι «τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις που περιγράφονται στο νομοσχέδιο μπορεί να είναι αυστηρά. Είναι όμως δεδομένο ότι θα εφαρμοστούν στο ακέραιο. Παρόλα αυτά, η πραγματική επιτυχία στην αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του χουλιγκανισμού θα έρθει μόνο αν όλοι μαζί συνεργαστούμε. Αν όλοι μαζί δείξουμε το πιο σκληρό μας πρόσωπο σε κάθε μειοψηφία που πιστεύει ότι το γήπεδο είναι πεδίο μάχης». Ο μόνος στόχος του νομοσχεδίου, είπε «είναι στο να συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της αθλητικής μας νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει με αυστηρότητα το φαινόμενο της οπαδικής βίας και προάγει το σύνολο του αθλητισμού με σημαντικές μεταρρυθμίσεις» και κατέληξε λέγοντας ότι «μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα χωρίς ωστόσο να αλλάξουμε στην πραγματικότητα τίποτα, χωρίς να κουνήσουμε ούτε πέτρα. Δεν είμαστε όμως για αυτό εδώ. Η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε και εμείς έστω ένα "λιθαράκι" στο μονοπάτι της βελτίωσης της ζωής των συμπολιτών μας. Εάν εμείς εδώ μέσα βρούμε κοινό βήμα, θα καταφέρουμε πάντως περισσότερα. Η συνεργασία και η συντονισμένη δράση θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της προσπάθειά μας για ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ξεκίνησε την τοποθέτησή του θέτοντας, όπως είπε, «την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται "όμηροι" εδώ και πολλά χρόνια δεκάδες ποδοσφαιριστές που περιμένουν πάνω από δέκα χρόνια να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους από την Πολιτεία ενώ στο μεταξύ έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες και, δυστυχώς, ορισμένοι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν», και προανήγγελλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα αναλάβει το κόμμα του.

Ο κ. Μεϊκόπουλος, αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου, υποστήριξε ότι είναι η πολλαπλή παρέμβαση της Κυβέρνησης για την οπαδική βία αλλά, όπως είπε, «πώς μπορεί να περιμένετε ότι θα έχετε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα αφού χρησιμοποιείτε την ίδια συνταγή με το προηγούμενο. Μια συνταγή που περιέχει αρκετή επικοινωνία και ελάχιστη ουσία». Ο βουλευτής υποστήριξε ότι «η χάραξη μακροπρόθεσμων και αποτελεσματικών πολιτικών προϋποθέτει τη σφαιρική κατανόηση του φαινόμενου του οπαδισμού και την παραδοχή της κοινωνικής προέλευσης της βίας. Προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση και κυρίως την υλοποίηση μέτρων πρόληψης και κοινωνικών παρεμβάσεων. Κάτι που δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά μέσα στο νομοσχέδιο». Πρότεινε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Χτίσιμο μιας υγιούς φίλαθλης κουλτούρας μέσω της εκπαίδευσης και της οικογένειας. Ενεργοποίηση φορέων και υπηρεσιών για εξωστρεφείς δράσεις, συνδρομή κοινωνικών λειτουργών, ανάδειξη των εναλλακτικών φωνών που υπάρχουν μέσα στον οπαδικό χώρο για τη δημιουργία ενός διαφορετικού πολιτισμού της εξέδρας. Τερματισμό της κατάληψης και της ομηρίας του οπαδικού χώρου από άτομα του οργανωμένου εγκλήματος. Διαφώνησε «με το οριζόντιο, αυταρχικό και αναποτελεσματικό μέτρο διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου κεκλεισμένων των θυρών, για να τα ανοίξετε στις 12 Φεβρουαρίου χωρίς ουσιαστικά να έχει αλλάξει τίποτα. Από Μάρτιο, Απρίλιο, και βλέπουμε». Ζήτησε τη σταδιακή απεμπλοκή της αστυνομίας από τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων και τον περιορισμό της στον προκαθορισμένο και συντεταγμένο ρόλο της καθώς, όπως παρατήρησε, «σε όλες τις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες η ασφαλής διεξαγωγή αθλητικής αναμέτρησης υπόκειται στην ευθύνη των ομάδων, ενώ την περιφρούρησή της αναλαμβάνουν εταιρείες security που προσλαμβάνουν οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες». Με το παρόν σχέδιο νόμου, όμως, συμπλήρωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, « όχι μόνο δεν αποφορτίζεται η Ελληνική Αστυνομία από ευθύνες και αρμοδιότητες, αλλά επιφορτίζεται επί της ουσίας με περαιτέρω έργο και μετατρέπει τους αστυνομικούς σε υπάλληλους των ΠΑΕ». Χαρακτήρισε «ακατανόητη την κατάργηση της παραγράφου 5 που προέβλεπε επιπλέον χρηματικές ποινές - πέραν των ποινικών που προβλέπονται - και η αμνήστευση εκδοτών, ιδιοκτητών και διαχειριστών ΜΜΕ όταν καλλιεργούν την οπαδική βία». Για τις ρυθμίσεις σχετικά με τις λέσχες φιλάθλων, εκτίμησε ότι «το εγχείρημα θα καταλήξει σε αποτυχία εν τη γενέσει του». Χαρακτήρισε φωτογραφική τη διάταξη για την διεύρυνση χορήγησης διπλωμάτων προπονητών Α' σε εκτός των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ. Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη συντονιστή διευθυντή-manager στο Καυτανζόγλειο στάδιο, ο κ. Μεϊκόπουλος είπε ότι «πολύ φοβάμαι - με δεδομένη την πολιτική και τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης στο ΟΑΚΑ - η θέση του συντονιστή διευθυντή δημιουργείται προφανώς για να διευκολυνθεί η παραχώρηση των αθλητικών χώρων σε ιδιώτες και, επί της ουσίας, στον αποκλεισμό της μαζικής άθλησης στους χώρους του σταδίου. Κάτι που θα μας βρει απέναντι». Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας, ανέφερε ότι «το παρόν νομοσχέδιο δεν αποτελεί προϊόν ουσιαστικής και συμπεριληπτικής διαβούλευσης, αλλά εξυπηρετεί λόγους επικαιρότητας. Δεν επικεντρώνεται στη ρίζα του προβλήματος και μεταθέτει, μετά βεβαιότητας, την αντιμετώπιση της βίας σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο, από κάποιον άλλο Υπουργό, στο κοντινό μέλλον».

Η συζήτηση συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των ειδικών αγορητών των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

