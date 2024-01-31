Θα προτείνω να αναλάβει η Ελλάδα τη Διοίκηση της Επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως επίσης θα προσφέρω το Στρατηγείο της Λάρισας ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Η δήλωση του κ. Δένδια:

«Θα μιλήσουμε σήμερα, εκτός από την Ουκρανία, για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα.

Αφενός μεν για να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν για την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και για να δούμε τι συμβατότητες μπορεί να δημιουργηθούν για το Ελληνικό Σύστημα Αμυντικής Καινοτομίας το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε.

Επίσης, θα συζητήσουμε για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα και θα προτείνω, θα προσφέρω, να αναλάβει η Ελλάδα τη Διοίκηση της Επιχείρησης, όπως επίσης θα προσφέρω το Στρατηγείο της Λάρισας ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση».

Πηγή: skai.gr

