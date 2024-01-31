Σε συνεργασία πάνω σε θέματα ενέργειας, πολιτισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας θα προχωρήσουν η Αθήνα και τα Τίρανα. Αυτό συμφώνησαν οι δύο δήμαρχοι κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν χθες, Τρίτη 30 Ιανουαρίου. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ταξίδεψε χθες στην αλβανική πρωτεύουσα και συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Εριόν Βελιάι. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο πόλεων, ενώ δεσμεύθηκαν και σε μία συχνή επικοινωνία με γνώμονα την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα Βαλκάνια.

Ο δήμαρχος Τιράνων παρέδωσε στον κ. Δούκα το κλειδί της πόλης, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων τού πρόσφερε μία κεφαλή Αθηνάς.

Στη συνέχεια, ο κ. Δούκας συμμετείχε στην Ετήσια Σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40 και παρέδωσε στον κ. Βελιάι την προεδρία του Δικτύου B40. Στην ομιλία του ανέπτυξε το θέμα «Αστική ανθεκτικότητα και αντιμετώπιση κρίσεων».

Όπως ανέφερε, «η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη δεν είναι δύο αντιφατικές έννοιες, αλλά είναι συμπληρωματικές, με την τεχνολογία να αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο και για τις δύο. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και αυτούς που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική κρίση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα δεν είναι μοναδικές για την πόλη μας. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις πρέπει ν' αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε και προσεγγίζουμε τις καταστάσεις. Η αλλαγή αυτή είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις διοικήσεις των πόλεων. Ακόμη περισσότερο στη "γειτονιά" μας. Όλοι αντιμετωπίζουμε την ανάγκη για μία αλλαγή παραδείγματος στην προσέγγισή μας για τον αστικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων. Έχουμε την ευθύνη να συνεργαστούμε για να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάξουμε γνώσεις και να βρούμε καινοτόμες λύσεις».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Αλβανία, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε σειρά συναντήσεων με άλλους δημάρχους βαλκανικών πόλεων, όπως με τη δήμαρχο της Ποντγκόριτσα, τη δήμαρχο του Σεράγεβο, τον δήμαρχο της Σόφιας, αλλά και με την πρώην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, την υπουργό Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Μιρέλα Κουμπάρο και τον υπουργό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αρμπτζάν Μαζνίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.