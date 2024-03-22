Τη λύση των δύο κρατών για τον τερματισμό της κρίσης στη Γάζα προέταξε ως λύση, για μία ακόμη φορά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας στη χώρα μας, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει το θέμα με μόνιμες λύσεις, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα εισοδήματα, τονίζοντας ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα διαμορφωθεί πάνω από τα 800 ευρώ.

«Η μόνη απάντηση είναι η αύξηση των μισθών. Κατανοώ ότι μέχρι να αυξηθούν οι μισθοί υπάρχει μια απόσταση. Λίγη υπομονή ακόμα, θα ακούσετε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό στο υπουργικό συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία των Τεμπών,λέγοντας ότι πρέπει άπαντες να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι «να λάμψει η αλήθεια».

«Αναρωτιέμαι αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη, σε τι ακριβώς αναφέρονται. Η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Να μη γίνεται πολιτική σπέκουλα για την τραγωδία αυτή», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Κεντρική προτεραιότητά της ΕΕ αποτελεί η προστασία των αμάχων στη Γάζα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Μόνη οριστική λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα είναι η δημιουργία δύο κρατών. Συζητήσαμε θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες μας».

Αναφερόμενος στο ουκρανικό είπε: «Η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει σταθερά την δυνατότητα της Ουκρανίας να αμύνεται».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντας «δεν θα μπορουσα να υπογράψω εν κρυπτώ, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες:

Γεωργία Σκιτζή (ΕΡΤ): Κύριε Πρόεδρε, αν σας ζητούσα να κάνετε μία αποτίμηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι θα ξεχωρίζατε; Για παράδειγμα, δόθηκε έμφαση στα γεωπολιτικά, στην άμυνα, αλλά και στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Τι έχουμε επ΄ αυτών και ποια άλλα θέματα συζητήθηκαν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυρία Σκιτζή, θα στεκόμουν σε τρία σημεία τα οποία πιστεύω ότι χρήζουν κάποιας ιδιαίτερης προσοχής. Το πρώτο, με αφορμή την συζήτηση η οποία γίνεται για τη διαρκή ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία: έχει πια δρομολογηθεί ένα επίπεδο συζήτησης το οποίο αφορά την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Της δυνατότητάς της, δηλαδή, να επενδύσει περισσότερο στην ευρωπαϊκή άμυνα, κάτι το οποίο καθίσταται επιτακτική ανάγκη, αν λάβει κανείς υπόψη τις γεωπολιτικές κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε.

Και αυτό θα έλεγα ότι είναι μία καινούρια προσθήκη στη συζήτηση την οποία κάνουμε, κυρίως διότι για πρώτη φορά αρχίζουμε και «ακουμπάμε», χωρίς να μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, το ζήτημα της χρηματοδότησης αυτής της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας, η οποία τόσο απαραίτητη είναι. Τουλάχιστον αυτό λέμε όλοι στις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης μιας μεγάλης κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για την ενίσχυση της άμυνας, θεωρώ ότι έχει μπει πια στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η Ελλάδα -το είπα και στη δήλωσή μου προσερχόμενος- τάσσεται υπέρ αυτής της επιλογής, ενδεχομένως μέσα από την έκδοση ευρωομολόγων, που θα είναι όμως αποκλειστικά στοχευμένα για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Παρέχοντας τη δυνατότητα, βέβαια, να ενισχύσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, για να μην αναγκαζόμαστε πάντα να κάνουμε σημαντικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο σημείο, στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι το γεγονός ότι καταφέραμε, μετά από μεγάλη προσπάθεια και μετά από πέντε μήνες ουσιαστικά, να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο συμπερασμάτων σχετικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα. Ένα πλαίσιο το οποίο καλεί ανοιχτά για μία ανθρωπιστική παύση που θα οδηγήσει σε μια μόνιμη εκεχειρία, προφανώς αυτή η εκεχειρία συνοδευόμενη από την απελευθέρωση των ομήρων. Θέτει όμως -θα έλεγα- και το Ισραήλ προ των ευθυνών του λέγοντας ξεκάθαρα ότι πρέπει να αποφευχθεί μία εισβολή στην Ράφα, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μία ακόμα πιο εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση.

Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ενωμένοι, στέλνουμε αυτό το μήνυμα: ότι η προστασία των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αυτή τη στιγμή μία κεντρική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ, επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι επαναφέρουμε σε κάθε συζήτησή μας το επιχείρημα ότι μόνη οριστική λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα είναι η δημιουργία δύο κρατών και ο τρόπος με τον οποίον θα φτάσουμε στις συζητήσεις για να δρομολογήσουμε μια τέτοια λύση -κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες- παραμένει ακόμα ανοιχτός.

Τέλος, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι συζητήσαμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες μας. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουμε την ανάγκη να περιορίσουμε την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία σε σχέση με την πράσινη μετάβαση και βέβαια να ενισχύσουμε το εισόδημα των αγροτών μας και να τους διευκολύνουμε σε αυτή τη μετάβαση, την οποία κανείς δεν αρνείται. Όμως, κάποιοι μπορεί να αμφισβητούν, και δικαιολογημένα, την ταχύτητα με την οποία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Μαρία Ψαρρά (STAR): Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε καταρχάς ένα follow up για τα ευρωομόλογα. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω μετά τη χθεσινή συζήτηση, πόσο πιθανός είναι ένας κοινός δανεισμός, έστω και αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή άμυνα; Είδαμε παλιά πόσες μέρες και πόσους μήνες πήρε για το Ταμείο Ανάκαμψης για τον κορονοϊό.

Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το tweet του Ουκρανού Προέδρου Zelenskyy το οποίο μας εξέπληξε χθες. Μιλούσε για συμφωνίες που κλείσατε όταν πήγατε εσείς στην Οδησσό ή για βοήθεια από την Ελλάδα στην αεράμυνα της χώρας. Ποιες συμφωνίες έχετε κλείσει, κ. Πρωθυπουργέ; Και θα προστατεύσουμε εμείς την αεράμυνα της Ουκρανίας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καμία συμφωνία, κυρία Ψαρρά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διευκρινίσει με απόλυτη σαφήνεια. Δεν θα ήταν δυνατόν, εξάλλου, να πάω στην Ουκρανία και να υπογράψω εν κρυπτώ κάποια συμφωνία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.

Θα επαναλάβω, όμως, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει σταθερά την δυνατότητα της Ουκρανίας να αμύνεται, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να θέτει εν αμφιβόλω την επιχειρησιακή δυνατότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεών μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές και σίγουρα αφορά και τα ζητήματα της αεράμυνας τα οποία τόσο ευαίσθητα είναι.

Τώρα, στο πρώτο σας ερώτημα σχετικά με τα ευρωομόλογα, θα σας πω μόνο το εξής: όταν συμφωνήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το καλοκαίρι του 2020, είχαν προηγηθεί αρκετοί μήνες στους οποίους πολλές χώρες έλεγαν ότι αποκλείεται αυτό ποτέ να συμβεί. Θα σας θυμίσω ότι εμείς στείλαμε πρώτοι τότε, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μια επιστολή και βάλαμε στο τραπέζι της συζήτησης αυτή την έννοια του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για να χρηματοδοτήσουμε την ανάκαμψη μετά τον Covid. Και πολλές χώρες έλεγαν τότε ότι αυτό αποκλείεται να γίνει. Ενδεχομένως να γίνει και το ίδιο τώρα.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, και το οποίο βρήκα ενδιαφέρον, είναι ότι αρκετές χώρες τις οποίες ενδεχομένως κάποιος επί της αρχής θα κατέτασσε στο στρατόπεδο των πιο συγκρατημένων χωρών, εκδήλωσαν ένα πρώτο ενδιαφέρον να εξερευνήσουμε και τέτοιες επιλογές και αυτό το θεωρώ ως μία θετική εξέλιξη.

Σπύρος Μουρελάτος (ΑΝΤ1 και ΑΠΕ-ΜΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, να σας πάω στον τομέα της οικονομίας, λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Η ακρίβεια παραμένει, παρά τα όποια μέτρα εσείς λαμβάνετε σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο σούπερ μάρκετ, αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η πρώτη μου ερώτηση αφορά στο πώς η Κυβέρνηση αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων και αν όντως ανακουφίζει το εισόδημα εκατομμυρίων Ελλήνων, ελληνικών νοικοκυριών. Αν θα υπάρξει και follow up και συνέχεια σε όλα αυτά, καθώς είναι δυναμικό φαινόμενο, επιμένει η ακρίβεια.

Και επειδή βρισκόμαστε και πέντε μέρες πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου, εκεί θα κληθείτε να εγκρίνετε την εισήγηση για το ύψος του κατώτατου μισθού. Μήπως έχετε να μας πείτε τελικώς που αυτός θα καταλήξει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να σας διορθώσω, κατ' αρχάς, ότι στο ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος θα αναγνωρίσετε και εσείς ότι έχει επιτελεστεί μια σημαντική πρόοδος. Έχουμε έντονα πτωτικές τάσεις στις τιμές του ρεύματος, πράγμα το οποίο οφείλεται και στην παρέμβαση την οποία κάναμε, η οποία διευκολύνει τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κρύψει ότι το φαινόμενο της ακρίβειας μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο αφορά τους πολίτες. Δεν θα επαναλάβω εδώ όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για να περιορίσουμε την έκταση του φαινομένου. Να πω μόνο ότι πέραν των προσωρινών μέτρων, όπως οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στη λειτουργία της αγοράς, το καλάθι της Σαρακοστής, η μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των μισθών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά στο στόχο να έχουμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και μέσο μισθό 1.500 ευρώ. Και βέβαια κατανοώ ότι μέχρι που να αυξηθούν οι μισθοί, υπάρχει μία απόσταση, διότι οι τιμές έχουν αυξηθεί, αλλά ο κατώτατος μισθός ακόμα δεν έχει αυξηθεί.

Δεν θα σας πω πόση θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού πέραν του ότι θα είναι πάνω από τα 800 ευρώ. Θα σας πω μόνο ότι ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος συμπαρασύρει και πολλά άλλα επιδόματα, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και πληθωριστικές δυναμικές στην οικονομία, έτσι ώστε το πρόβλημα του πληθωρισμού να είναι μαζί μας για περισσότερο χρόνο απ' όσο και εμείς περιμένουμε.

Κάντε λίγη υπομονή ακόμα. Θα ακούσετε τις προτάσεις της Κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα λάβει χώρα την Τετάρτη.

Γιάννης Καντέλης (ΣΚΑΪ): Καλησπέρα, θα ήθελα να επιμείνω κι εγώ στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς στην χώρα επικρατεί πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει πως η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το συγκεκριμένο ζήτημα και υπάρχουν και επικρίσεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την απουσία σας από τη Βουλή κατά τη συζήτηση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατ' αρχάς μόνο και μόνο το γεγονός, κ. Καντέλη, ότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχει μία έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα των Τεμπών θεωρώ ότι δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Διότι σε καμία περίπτωση, μία εθνική τραγωδία τέτοιας έκτασης δεν θα έπρεπε να πολιτικοποιείται ή -για να είμαι πιο ακριβής- να κομματικοποιείται.

Θυμάμαι και σε άλλες μεγάλες εθνικές τραγωδίες, εμείς ως Νέα Δημοκρατία ουδέποτε ακολουθήσαμε αυτή τη διαδρομή. Και αναρωτιέμαι αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη σε τι ακριβώς αναφέρονται; Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν κι αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αρκεί να δει κανείς ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κατηγορούμενων σε αυτή την υπόθεση και η εκδίκαση της υπόθεσης φαίνεται να κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Θα συμβούλευα, λοιπόν, όλες και όλους να μην κάνουν πολιτική σπέκουλα πάνω στο ζήτημα των Τεμπών. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπτη τη δουλειά της. Τελικά αυτή θα αποδώσει ευθύνες. Δεν υπάρχουν a priori ένοχοι, δεν υπάρχουν a priori αθώοι σε αυτή την υπόθεση.

Όμως, η διαρκής προσπάθεια αποκόμισης ενός πρόσκαιρου κομματικού οφέλους πάνω στην τραγωδία των Τεμπών, πέραν του ότι, κατά την άποψή μου, δεν είναι ορθή, πιστεύω ότι τελικά και γι' αυτούς που την επιδιώκουν δεν θα είναι και κομματικά ωφέλιμη.

Από την πρώτη στιγμή έσκυψα και σκύψαμε το κεφάλι μας με σεβασμό, κυρίως στη μνήμη των νεκρών και απέναντι στον δικαιολογημένο πόνο των συγγενών, είπαμε δύο πράγματα: να λάμψει η αλήθεια και μόνο η δικαιοσύνη μπορεί τελικά να αποδώσει την αλήθεια.

Δε νομίζω ότι περίμενε κανείς από μία εξεταστική στη Βουλή, αν δει κανείς το κλίμα το οποίο επικράτησε στην κοινοβουλευτική συζήτηση, ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να βγάλουμε άκρη. Και βέβαια η δική μας δουλειά, η δουλειά της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Ότι τα τρένα μας θα είναι πραγματικά σύγχρονα και ασφαλή.

Και έχουμε κάνει δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Τις επόμενες εβδομάδες να περιμένετε και κάποιες ακόμα πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις και έναν απολογισμό όλων των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, -δουλεύοντας σιωπηλά και μεθοδικά- για το πώς τα τρένα μας θα είναι απολύτως ασφαλή.

Γιάννης Χρηστάκος (MEGA): Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε, κι από μένα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: είδαμε δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες, τις πρόσφατες των τελευταίων δύο ημερών, και σε αυτές φαίνεται η Κυβέρνηση να έχει μια σημαντική πτώση σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες μετρήσεις και μια δυσαρέσκεια των πολιτών σε θέματα που ξεκινούν από την καθημερινότητα, την ακρίβεια και φτάνουν μέχρι και το σοβαρό νομοσχέδιο των κρατικών πανεπιστημίων.

Θεωρείτε, ήθελα να σας ρωτήσω, ότι έχει χάσει κάπου το βηματισμό της η Κυβέρνηση με αυτή την εικόνα; Και για να συνδέσω, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε και ευρωεκλογές: ανακοινώσατε και τα πρώτα επίσημα 20 ονόματα του ευρωψηφοδελτίου. Τί σηματοδοτούν και πότε θα έχουμε και την ολοκλήρωσή του;

Και κλείνοντας, επειδή φεύγετε κιόλας για Καναδά, να μας πείτε και δύο λόγια για το ταξίδι εκεί και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ευχαριστώ πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Χρηστάκο, η Κυβέρνησή μας προωθεί με ταχύτητα ένα τολμηρό πρόγραμμα σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στην ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί αυτές οι μεγάλες αλλαγές μπορεί να προκαλούν και συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και ενίοτε μια προσωρινή φθορά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι αναμενόμενα αλλά ουδέποτε ήμουν θιασώτης της ακινησίας.

Αντίθετα, πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δρουν και ενίοτε να αναλαμβάνουν και το πρόσκαιρο κόστος από τις πολιτικές τους επιλογές. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, όμως, από το να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα το προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα βλέπω και εγώ τις δημοσκοπήσεις. Κάποιες δείχνουν κάποια φθορά, κάποιες άλλες δείχνουν μικρότερη φθορά. Αυτά είναι, ξέρετε, αναμενόμενα πράγματα. Αλλά θα σας έλεγα ότι -και ενόψει των ευρωεκλογών- η Κυβέρνηση ουδέποτε και η Νέα Δημοκρατία, εν προκειμένω, ουδέποτε επαναπαύτηκε στη μεγάλη δημοσκοπική της υπεροχή. Αλλά ουδέποτε και θα επικαλεστεί ενόψει των ευρωεκλογών τη μεγάλη εκλογική νίκη την οποία πέτυχε στις διπλές εκλογές του 2023.

Για εμάς, το έχω πει πολλές φορές, η κάλπη είναι άδεια. Θα πείσουμε τον κόσμο γιατί οι εκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία. Μας ενδιαφέρει η προσέλευση στην κάλπη να είναι ισχυρή. Οι πολίτες ψηφίζουν και για θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά τους αλλά και για την Ευρώπη. Και γι' αυτό και το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα βγει από την ευρωκάλπη είναι σημαντικό για εμάς και θα τις αντιμετωπίσουμε, όπως έχω πει πολλές φορές, ως οποιαδήποτε εθνική κάλπη.

Από εκεί και πέρα για το ευρωψηφοδέλτιο θα κάνετε λίγη υπομονή ακόμα. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκαν τα πρώτα 28 ονόματα, μένουν άλλα 14. Μέχρι τις αρχές Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί και η συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου το οποίο θα δώσει συντεταγμένα τη μάχη των ευρωεκλογών.

Τέλος για τον Καναδά, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη για δύο λόγους: καταρχάς, έχει πολύ καιρό Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει σε αυτή την πολύ σημαντική χώρα. Έχουμε πολύ ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με τον Καναδά. Σημαντικές καναδικές επιχειρήσεις έχουν επιχειρήσεις στην πατρίδα μας. Ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν στον Καναδά. Και βέβαια ο Καναδάς έχει μία πάρα πολύ δυναμική κοινότητα Ελλήνων και στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο. Επέλεξα να βρεθώ εκεί για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, θα είμαι μαζί με τον Πρωθυπουργό Trudeau στη μεγάλη παρέλαση η οποία γίνεται στο Μόντρεαλ.

Και βέβαια θα είναι μία ευκαιρία να θυμίσουμε και στους συμπολίτες μας, οι οποίοι κατοικούν στον Καναδά και που έχουν δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος στην πατρίδα μας, ότι για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Και να τους ζητήσουμε να εγγραφούν στη σχετική πλατφόρμα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την συμμετοχή σε αυτή την εκλογική διαδικασία και με όσο το δυνατόν περισσότερους απόδημους Έλληνες.

Εξάλλου, όπως είδατε, στο ευρωψηφοδέλτιό μας υπάρχουν σημαντικοί εκπρόσωποι της ομογένειας και από τον Καναδά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Αυστραλία και από την Ευρώπη.

Μαρία Αρώνη (OPEN): Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου αφορά την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, αλλά και άλλες όπως η Ιταλία, θέλανε να μπει μία παράγραφος στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που θα αφορούσε την Τουρκία, με έμφαση στη θετική ατζέντα. Τελικά δεν πέρασε αυτή η παράγραφος από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έγινε έστω μία σύντομη συζήτηση για την Τουρκία σήμερα και γιατί δεν πέρασε αυτή η παράγραφος.

Και μία τελευταία ερώτηση πάλι σχετικά με την Τουρκία: συζητήσατε σήμερα ή ποτέ σε επίπεδο ηγετών για το θέμα παράκαμψης της Τουρκίας των ρωσικών κυρώσεων; Ευχαριστώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το ζήτημα της Τουρκίας δεν συζητήθηκε εν ολομελεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έγιναν κάποιες συζητήσεις στις παρυφές του Συμβουλίου και νομίζω ότι συμφωνήθηκε το θέμα αυτό να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη άνεση χρόνου και να υπάρξει και δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα κείμενο στο οποίο θα μπορούν να συμφωνούν όλοι. Κι όταν εννοώ όλοι, αναφέρομαι προφανώς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που θα έλεγα ότι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Άρα, μετατίθεται η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Απρίλιο.

Μαρία Αρώνη (OPEN): Το θέμα των κυρώσεων το έχετε συζητήσει…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα τεθεί και αυτό στη συζήτηση που θα κάνουμε για το πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ.

