Αίσθηση προκαλούν «γαλάζιες» τοποθετήσεις γύρω από το θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη σχετικά με τη στάση που έχει κρατήσει ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε: «Δεν θα έβαζα υποψηφιότητα στις εκλογές, σε περίπτωση που είχα πολιτική ευθύνη.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Κτιστάκης δήλωσε μιλώντας στο Attica TV: «Εγώ προσωπικά, ναι θα παραιτούμουν από την ασυλία. Το λέω δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι μια γενικότερη φιλοσοφία που έχω και το λέω και κάποια χρόνια και τώρα που εκλέχθηκα δεν έχω κανένα λόγο να το αλλάξω».

Ο βουλευτής Φίλιππος Φόρτωμας μιλώντας στο Blue Sky είπε: «Προφανώς θα είχα παραιτηθεί».

Επιπλέον ο βουλευτής Γιώργος Σταμάτης ανέφερε μιλώντας στο Attica: «Μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Εγώ δεν θα άντεχα αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο».



Πηγή: skai.gr

