Της Ιωάννας Μάνδρου

Eξι χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι που καθόρισε τη συλλογική μνήμη, με εκατόμβη νεκρών και δεκάδων εγκαυματιών, η δικαιοσύνη έφθασε στο σημείο να εκδώσει πρωτόδικη απόφαση, καταγράφοντας μία από τις πλέον γκρίζες σελίδες στις καθυστερήσεις απονομής δικαιοσύνης.

Το Δικαστήριο μετά από 19 μήνες ακροαματικής διαδικασίας, όπου προσπάθησε να καλύψει τον χρόνο που σπαταλήθηκε στην ανάκριση, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα εκδίδει την απόφασή του για την ενοχή η μη των 21 ατόμων, που κάθισαν στο εδώλιο ως υπεύθυνοι της πρωτοφανούς καταστροφής.

Οι κατηγορούμενοι,κυρίως στελέχη, τότε, του κρατικού μηχανισμού, Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και αυτοδιοικητικοί παράγοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες κατά συρροή από αμέλεια, τόσες, όσοι ήταν οι νεκροί και οι εγκαυματίες.

Πέραν αυτών, στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι δικάστηκε και ο ηλικιωμένος που έβαλε τη φονική πυρκαγιά στο Νταού Πεντέλης, με αποτέλεσμα να επεκταθεί από τους σφοδρούς ανέμους και να κατακαύσει την περιοχή από σειρά λανθασμένων χειρισμών και εγκληματικών παραλείψεων των κρατικών υπηρεσιών και των τότε αρμοδίων.

Η απόφαση που θα εκδοθεί σήμερα δεν απομακρύνει, δυστυχώς, τον κίνδυνο παραγραφής για την τραγική αυτή υπόθεση, που χρειάστηκε έξι χρόνια για να φθάσει σε δικαστική απόφαση, καθώς οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και η παραγραφή, αν η δίκη σε δεύτερο βαθμό δεν ξεκινήσει μέσα στο 2024 να είναι εξαιρετικά πιθανή. Αν αυτό συμβεί θα αποτελέσει όνειδος για τη δικαιοσύνη και για το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση στη δίκη για το Μάτι, που κράτησε τόσους μήνες οι συγγενείς των θυμάτων, οι εγκαυματίες και άλλοι που έζησαν την πρωτοφανή καταστροφή περιέγραψαν σκηνές κόλασης και οδύνης, τέτοιες που ούτε σε κινηματογραφικά έργα δεν συναντώνται εύκολα.

Οι εγκληματικές παραλείψεις των κρατικών υπηρεσιών, Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας κυρίως, πάντως,όπως αποδείχθηκε στην ακροαματική διαδικασία, αλλά και της αυτοδιοίκησης καθόρισαν το μέγεθος της καταστροφής.

