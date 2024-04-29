Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη, τη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη και πιθανώς στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 26 και τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Στη Μακεδονία γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και στα ηπειρωτικά έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Εύβοια τις πρωινές ώρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Bόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στη νότια Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου



