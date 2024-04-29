Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής επί των οδών Ληλαντίων και Μ. Δοξάκη στη Χαλκίδα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, περίπου στις 23:00, ένα ΙΧ αυτοκίνητο με επιβάτες Ρομά παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη στα φανάρια της Ληλαντίων, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο επιβατικό αυτοκίνητο.

Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο στη Ληλαντίων με 4 τραυματίες

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 επιβατών. Στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του Ρομά οδηγού και ως αποτέλεσμα ήταν να επιτεθούν στον δεύτερο οδηγό.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας καθώς και προληπτικά οχήματα της Πυροσβεστικής.

Οι τραυματίες οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η τροχαία κατέγραψε το συμβάν ενώ οι εμπλεκόμενοι του επεισοδίου προήχθησαν στο ΑΤ Χαλκίδας.

