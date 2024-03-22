Κασσελάκης για Τέμπη: «Ποιο τζάκι καλύπτει το τζάκι Καραμανλή;»

Δύο νέες αναρτήσεις στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη.

«Ποιο τζάκι καλύπτει το τζάκι Καραμανλή» είναι το ερώτημα που διατυπώνεται στη μία ανάρτηση ενώ στη δεύτερη αναφέρει «ποιος πρωθυπουργός απουσιάζει από τη Βουλή».

Οι αναρτήσεις έρχονται την ώρα που η αντιπαράθεση για τα Τέμπη συνεχίζεται με την αξιωματική αντιπολίτευση να εξαπολύει σφοδρά πυρά τόσο για την χθεσινή απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα της εξεταστικής όσο και για την απόδοση ευθυνών.

Πηγή: skai.gr

