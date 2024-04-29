Εκπνέει απόψε στις 23:59 ώρα Ελλάδος, η διαδικασία εγγραφής των ψηφοφόρων για την επιστολική ψήφο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου είχαν εγγραφεί στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα πάνω από 157.000 Έλληνες πολίτες προκειμένου να ψηφίσουν μέσω ταχυδρομείου στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Από αυτούς περίπου 116.000 μένουν στην Ελλάδα, ενώ σχεδόν 41.100 είναι κάτοικοι 115 χωρών. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων απόδημων εκλογέων είναι κατά πολύ υψηλότερος σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023, για τις οποίες είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν με φυσική παρουσία σχεδόν 23.000, ενώ τελικά προσήλθαν στις κάλπες περίπου 18.000 τον Μάιο και 15.600 τον Ιούνιο.



Οι 8 στους 10 απόδημους είναι κάτοικοι ευρωπαϊκών χωρών (34.580 - 84,1%), περίπου 4.290 είναι οι εγγεγραμμένοι από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική (10,4%%), 870 από χώρες της Ασίας (2,1%), 400 από την Αφρική (1%), 215 από χώρες της Νότιας Αμερικής (0,5%) και 745 από την Ωκεανία (1,8%).



Ανά χώρα οι περισσότερες εγγραφές προέρχονται από κατοίκους Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Βελγίου και Ολλανδίας. Στις εκλογές του Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και απόδημοι που διαμένουν σε χώρες όπου στις περσινές βουλευτικές εκλογές δεν συστάθηκαν εκλογικά τμήματα, καθώς δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός. Σε αυτές συγκαταλέγονται η Αγκόλα, η Μποτσουάνα, η Ζάμπια, η Παπούα - Νέα Γουινέα, το Τζιμπουτί, τα Νησιά Μπαρμπάντος, η Γκάνα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ακτή Ελεφαντοστού κά.



Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης ότι το ενδιαφέρον για τη νέα, για τα ελληνικά δεδομένα, μέθοδο ψηφοφορίας είναι υψηλό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι εκλογείς 17 έως 30 και από 31 έως 40 ετών αντιστοιχούν στο 31,8% των εγγεγραμμένων. Οι πολίτες από 41 έως 50 και από 51 έως 60 ετών αντιστοιχούν στο 38,2%, ενώ οι άνω των 61 ετών αντιστοιχούν στο 30,1%.

Οδηγίες για τις εγγραφές τις τελευταίας στιγμής

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής epistoliki.ypes.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και των ιστοσελίδων των υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών.



Οι κάτοικοι του εξωτερικού για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη διαφορά ώρας του τόπου διαμονής με τη χώρα καταγωγής τους. Ενδεικτικά, όσοι διαμένουν στο Λος Άντζελες και στο Βανκούβερ η προθεσμία λήγει ένα λεπτό πριν από τις 14:00 τοπική ώρα, στη Νέα Υόρκη και στο Τορόντο στις 17:00, στη Βρετανία στις 22:00, στην κεντρική Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία κλπ) στις 23:00, στο Πεκίνο στις 05:00 της Μ. Τρίτης και δύο ώρες αργότερα στην Αυστραλία.



Οι εκλογείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να απευθυνθούν σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή προκειμένου να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.



Τυχόν απορίες απαντώνται στα πεδία «περισσότερες πληροφορίες» ή «αναφορά προβλήματος» στην πλατφόρμα, καλώντας στο +30 210 626 6222 όλο το 24ωρο ή επικοινωνώντας με τοπικό ΚΕΠ και για τους διαμένοντες στο εξωτερικό με την αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή.



Οι εντός Ελλάδας εκλογείς εισέρχονται στην πλατφόρμα αποκλειστικά μέσω taxisnet κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Οι Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και δεν έχουν κωδικούς taxisnet, υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση με συνδυαστική χρήση στοιχείων του ελληνικού διαβατηρίου και της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας, (αρκεί και τα δύο να είναι σε ισχύ) ή του διαβατηρίου και του αριθμού δημοτολογίου.



Η αποστολή του εκλογικού φακέλου θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω κούριερ εντός του Μαΐου. Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά είτε από τον ίδιο τον εκλογέα είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει ρητή εξουσιοδότηση για την παραλαβή του, με θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή από δημόσια αρχή.

Ο εκλογέας ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την αποστολή του φακέλου και με ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την παρακολούθηση της πορείας του (tracking).



Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, το ψηφοδέλτιο που θα είναι ενιαίο με όλα τα κόμματα, τον φάκελο ψηφοφορίας που θα είναι ανώνυμος, ένα έντυπο οδηγιών, τον κατάλογο υποψηφίων και μια αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.