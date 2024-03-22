Τη σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ζητούν με επιστολή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μάντζος, Γιαννακοπούλου, Μιχαηλίδης, Μπιάγκης, Νικητιάδης και Παρασκευαΐδης, μετά την χθεσινή ανάρτηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφμόρμα Χ, στην οποία ανέφερε: «Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αμυντική μας συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση της αεράμυνάς μας».

Πρόσθεσε επίσης ότι «στις 6 Μαρτίου στην Οδησσό, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μπόρεσε να διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη σημασία της αξιόπιστης προστασίας του ουρανού μας. Επιπλέον, τον ενημέρωσα για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Συμφωνήσαμε επίσης να επιταχύνουμε τις εργασίες για μια διμερή συμφωνία ασφάλειας με βάση τη Διακήρυξη του Βίλνιους της G7».

Μετά την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επιστολή τους προς την Ντόρα Μπακογιάννη ζητούν τη σύγκληση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, με σκοπό την «αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων και κατ’ επέκταση των πολιτών, για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η χώρα σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο».

Η επιστολή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ

«Προς την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κυρία Θεοδώρα Μπακογιάννη

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, χθες, 21 Μαρτίου 2024, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε ρητώς σε συμφωνίες στις οποίες κατέληξε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδησσό στις 6 Μαρτίου 2024, καθώς και στη διαρκή αμυντική συνεργασία των δύο κρατών, ειδικότερα για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Η ανάρτηση του Ουκρανού Προέδρου έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε ρωσική επίθεση, που καταδικάσαμε απερίφραστα. Ωστόσο, ούτε πριν την επίσκεψη ούτε εκ των υστέρων έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων για τον σκοπό της επίσκεψης και το αντικείμενο των συναντήσεων, πολλώ δε μάλλον για οποιεσδήποτε συμφωνίες που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Από την πρώτη ημέρα της παράνομης εισβολής του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας, σταθήκαμε στο πλευρό της αμυνόμενης χώρας, υποστηρίζοντας ενεργά την υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας, χωρίς επιφυλάξεις. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα οφείλει να επιδιώκει αταλάντευτα την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και επιθετικότητας.

Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη για την αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων και κατ’ επέκταση των πολιτών, για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η χώρα σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο.

Είναι, άλλωστε, εδραία και διαχρονική η πεποίθησή μας ότι η αναγκαία συναίνεση, ιδίως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, προϋποθέτει ενημέρωση και διαφάνεια.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, ζητούμε να συγκληθεί εκτάκτως η Επιτροπή και να προσκληθούν σε αυτή οι κ.κ. Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, ώστε να ενημερώσουν αναλυτικά την Εθνική Αντιπροσωπεία για τη σύναψη και το περιεχόμενο των συμφωνιών, καθώς και για το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τη χώρα μας για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μάντζος Δημήτριος

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μπιάγκης Δημήτριος

Νικητιάδης Γεώργιος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης»

Κυβερνητικές πηγές: Δεν υπάρχει διμερής συμφωνία

Εξάλλου χθες, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι «δεν υπεγράφη καμία συμφωνία» μεταξύ Ελλάδας - Ουκρανίας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Οδησσό.

Διευκρινίζουν πως η ομάδα των G7 τον περασμένο Ιούλιο υιοθέτησε μια κοινή Δήλωση υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου, στην οποία έχουν προσχωρήσει και η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της.

Όπως σημειώνουν, σε συνέχεια αυτής της Δήλωσης η ΕΕ συζητά με το Κίεβο συμφωνία υποστήριξης ασφαλείας ΕΕ-Ουκρανίας. Η χώρα μας όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συζητάει αντίστοιχα με την Ουκρανία διμερώς.

Πηγή: skai.gr

