Γάζα: Ένοπλοι της Χαμάς έχουν ταμπουρωθεί στα επείγοντα του νοσοκομείου Αλ Σίφα

Μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ έχουν ταμπουρωθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Απομακρύνουμε περίπου 220 ασθενείς», είπε ο Χαγκάρι στην ισραηλινή τηλεόραση, καλώντας εκ νέου τους ένοπλους που βρίσκονται στο κτίριο να παραδοθούν.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε επίσης ότι «πολύ σημαντικοί» διοικητές της Χαμάς – τους οποίους δεν κατονόμασε – αιχμαλωτίστηκαν από στρατιώτες στη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες Τετάρτη είχε σκοτώσει περισσότερους από 50 παλαιστίνιους μαχητές στη διάρκεια συγκρούσεων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.