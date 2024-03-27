Βουλή - Καιρίδης: Σύρεστε πίσω από τον παροξυσμό και την συνωμοσιολογία του κ. Βελόπουλου

«Ως πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αποφασίσουμε τώρα στο πως θα προχωρήσουμε. Ανατινάζοντας ή χτίζοντας. Θα μετατρέψουμε τον πόνο των Τεμπών σε δύναμη ώστε ποτέ ξανά η ελληνική κοινωνία να μην θρηνήσει τόσο άδικα τόσους πολλούς συνανθρώπους μας. Αυτό το είναι το στοίχημα που απαντά η Κυβέρνηση της ΝΔ και όλος μαζί ο ελληνικός λαός» τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης κατά την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

O κ. Καιρίδης, καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και στα κόμματα της Αντιπολίτευσης που συνυπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας «ανορθολογισμό» και ότι σύρονται «στον χορό του παροξυσμού και της οξύτητας της ακροδεξιάς που δεν μπορείτε να την συναγωνιστείτε». Πρωταγωνιστής, είπε ο υπουργός, «είναι η Ελληνική Λύση και σύρεστε είπε πίσω από την συνωμοσιολογία του κυρίου Βελόπουλου».

Ο υπουργός, είπε πως Κυβέρνηση και ΝΔ προσερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση «με σεβασμό και για να τα συζητήσουμε όλα με νηφαλιότητα και με επιχειρήματα».

Απέρριψε ότι «η Ελλάδα αποκλίνει οικονομικά και πολιτικά από την Ευρώπη εξ αιτίας της Κυβέρνησης της ΝΔ» όπως αναφέρεται στην καταληκτική πρόταση του κειμένου της πρότασης δυσπιστίας και διερωτήθηκε «από που προκύπτει αυτό; Όταν η Ελλάδα τρέχει δύο και τρείς φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ; Έχοντας χαμηλότερο μέσο όρο ανεργίας από την Ισπανία; Χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού από την Ιταλία;» ή «όταν οι εκθέσεις όπως αυτή του Economist αναβαθμίζουν την Δημοκρατία της Ελλάδας πάνω από αυτή της Αμερικής ή του Βελγίου, της Ιταλίας και πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών»

Ο κ. Καιρίδης, σημείωσε πως «η κονιορτοποίηση του τεκμηρίου αθωότητας , ο κανιβαλισμός και η ανθρωποφαγία ότι έχουν σχέση με το Κράτος Δικαίου που λέτε». Στεκόμαστε, είπε, «με απόλυτο σεβασμό στον πόνο των συγγενών των θυμάτων αλλά και στην πανεθνική οδύνη για την μεγάλη απώλεια, το εθνικό τραύμα» Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι «η κοινωνία μας και το πολιτικό σύστημα ανέχθηκαν το χάλι του ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ είναι μια μελανή σελίδα για την μεταπολίτευση. Καθώς στον ΟΣΕ συναντήθηκαν όλες οι παθογένειες του μεταπολιτευτικού συστήματος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο κομματισμός, η αναξιοκρατία, η διαφθορά, η διαπλοκή ο νοσηρός συνδικαλισμός, όλα αυτά που έφτιαξαν αυτό το χάλι. Αλλά για υτό το χάλι προφανώς δεν ευθύνεται ένας άνθρωπος. Ο τότε Υπουργός (εν. τον κ. Κ. Καραμανλή) ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και πέρα αυτής που του αναλογούσε»

Ο υπουργός, τόνισε πως «αυτή η τραγωδία στα Τέμπη θα πρέπει να γίνει η κινητήρια δύναμη για να φτιάξουμε ένα Κράτος όπως το θέλει και αξίζει στον ελληνικό λαό Και αυτό κάνει η ΝΔ»

Σχετικά με το εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, ο κ. Καιρίδης είπε ότι «αυτό το εξετάζει η Δικαιοσύνη που προς τον παρόν έχει απαγγείλει σε πολλούς κατηγορίες και προχωράει πολύ γρήγορο ρυθμό στην διαδικασία του ακροατηρίου».

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης ότι από την Εξεταστική Επιτροπή αποκλείστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες, ο υπουργός είπε «πάρα πολύ μάρτυρες προσκλήθηκαν και κατέθεσα μάρτυρες που πρότεινε η Αντιπολίτευση, αλλά δεν είδα ούτε μια φράση από αυτές τις μαρτυρίες να αναπαράγεται στην συνέχεια από εσάς. Δηλαδή, δεν ειπώθηκε από αυτούς τους μάρτυρες το οτιδήποτε αξιοσημείωτο για εσάς. Με αυτό τον τρόπο αφήσατε πίσω σας την τραγωδία και τώρα πιάσατε ένα καινούριο στόρι του οποίου όμως δεν είστε εσείς οι αυθεντικοί εκφραστές του αλλά ο κ. Βελόπουλος. Εσείς τα υιοθετήσατε εκ των υστέρων»

Ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι είναι πρωτοφανές ότι «έχουμε να κάνουμε με έναν ανταγωνισμό. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα (εν. το ΠΑΣΟΚ) που πίστεψε ότι μπορεί να γίνει δεύτερο. Υπήρξαν οι δημοσκοπήσεις που ξεφούσκωσαν αυτές τις ελπίδες» γι΄ αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης πήρε αυτή την απόφαση στον διαγκωνισμό που έχει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός, είπε ότι «ο ελληνικός λαός έχει πείρα από τους κινδύνους του ανορθολογισμού, του μετώπου της εξαλλοσύνης, της καλλιέργειας της οργής, του συναισθήματος σε βάρος της λογικής και από τα τραύματα του 2015» και μπορεί να αντιληφθεί την διαφορά με «την πολιτική της λογικής, της θεσμικής συμπεριφοράς, της μετριοπάθειας και της Ευρώπης» που εκφράζει η ΝΔ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης απευθυνόμενος στον υπουργό είπε ότι «ο κύριος υπεύθυνος των γεγονότων που απασχολούν σήμερα το Κοινοβούλιο λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε Βελόπουλος, ούτε Ανδρουλάκης, ούτε Κασσελάκης. Όλα αυτά είναι απότοκα της πολιτικής με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη». Κάλεσε τον κ. Καιρίδης να σχολιάσει την ανάρτηση που έχει κάνει ο διευθυντής του ΒΗΜΑΤΟΣ Αντώνη Καρακούση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε στον υπουργό ότι «η Ελληνική Λύση δεν είναι συνομοσιολόγος καθώς το μπάζωμα, η μεταφορά ξυλόλιου από την εμπορική αμαξοστοιχία και αποκαλύφθηκε από τις ερωτήσεις που κατέθεσε η Ελληνική Λύση ή ο θάνατος των 57 ανθρώπων είναι συνομοσιολογία; Είστε αμετανόητοι και δεν σέβεστε τίποτα. Το αποτέλεσμα, όμως των ευρωεκλογών του Ιουνίου δεν θα είναι συνωμοσιολογία θα είναι μια σκληρή πραγματικότητα για εσάς που θα λάβετε από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Ανακαλέστε τα περί ακροδεξιάς και ελάτε σε σοβαρό πολιτικό διάλογο με εμάς»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας με παρέμβασή καταλόγισε στον υπουργό ότι «η τοποθέτησή του είχε ανακρίβειες και επέμεινε σε μια θλιβερή επιχειρηματολογία με στόχο να κρύψει τις αδυναμίες που έχει η Κυβέρνηση να υπερασπιστεί τον εαυτό της» και τον εγκάλεσε ότι «αντί να απολογηθεί η Κυβέρνηση για όσα είστε υπόλογοι προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάκτυλό σας λέγοντας ότι συρόμαστε πίσω από την Ελληνική Λύση αλλά με αυτό τον τρόπο δεν ξεφεύγετε και δεν πείθετε κανέναν»

Ο υπουργός επέμεινε ότι τα κόμματα που συνυπόγραψαν την πρόταση δυσπιστίας σύρονται πίσω από την Ελληνική Λύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

