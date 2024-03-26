Στην Ολομέλεια της Βουλής θα παραστεί αύριο, Τετάρτη, ο πρώην υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καντέλη και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Καραμανλής θα βρεθεί στη Βουλή ώστε να δώσει απαντήσεις στο πλαίσιο της πρότασης δυσπιστίας που συζητείται στη Βουλή.

Το απόγευμα της Τετάρτης σκοπεύει να ζητήσει το λόγο και να τοποθετηθεί συνολικά για τα ζητήματα που του καταλογίζει η αντιπολίτευση, άλλα και με μια γενικότερη πολιτική ομιλία όπως ανέφεραν οι συνεργάτες του.

Πηγή: skai.gr

