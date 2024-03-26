Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με 83 υπογραφές κατέθεσε επίσημα λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Για ανάληψη κρίσιμης θεσμικά πρωτοβουλίας έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής. Μίλησε ακόμα για διαρκή υπονόμευση του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση.

Η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας ξεκίνησε στις 19.00 και θα έχει τριήμερη διάρκεια.

Αυτό είναι το τελικό κείμενο της πρότασης δυσπιστίας

«Καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης υπογεγραμμένη από τις ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή, θα έρθει εδώ και θα απολογηθεί» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας για την τραγωδία των Τεμπών, έθεσε ερωτήματα σχετικά με αλλαγές στο ηχητικό υλικό. Η παρέα του Μαξίμου οργάνωσε τις υποκλοπές, πήρε τα προσωπικά δεδομένων χιλιάδων ανθρώπων, δήλωσε. «Οφείλουμε να απαντήσουμε στην κραυγή της Δικαιοσύνης για λογοδοσία, ήρθε η ώρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του.

Πρέπει να μπει ένας φραγμός στην αλαζονεία σας, στην ασυδοσία σας στη θεσμική παρακμή… ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθύνοντας τον λόγο στην κυβέρνηση.

«Να αποτρέψουμε το έγκλημα στα Τέμπη να είναι ένα διαρκές έγκλημα της ΝΔ» δήλωσε.

«Είστε ικανοί να κάνετε τα πάντα για να κρατήσετε τις καρέκλες σας, ο καθεστωτισμός σας ξεπέρασε κάθε όριο» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

"Εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων ο Νίκος Ανδρουλάκης"

Εντολοδόχο συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης αμέσως μετά την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας ξεκινά άμεσα, όπως έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Επικρατείας.

«Ποιο είναι το προστιθέμενο στοιχείο εδώ, που αλλάζει και σας οδηγεί στην κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας; Το δημοσίευμα του Βήματος, που τι λέει; Αναφέρεται σε μία υπόθεση που -κυριολεκτικά- δεν καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενο της. Είστε εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Επιθυμούμε την άμεση πρόοδο της διαδικασίας και την άμεση συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας... Η Βουλή θα δώσει τις απαντήσεις το τριήμερο, και ο ελληνικός λαός θα δώσει απαντήσεις στις επικείμενες ευρωεκλογές» πρόσθεσε.

Ο κ. Βορίδης, είπε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι «καλοδεχούμενη», προσθέτοντας ότι δημιουργείται και μια πρόσθετη εντύπωση «καθώς, έχω δηλώσεις του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που χαρακτηρίζει σόου τη συζήτηση που θα διεξαχθεί» και αναρωτήθηκε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε να γίνει μια συζήτηση σόου και κοκορομαχίας;».

Κόντρα ξέσπασε στην Βουλή, πριν την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας.

Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές από τον ΟΑΣΕ στις εκλογές με τον Μάκη Βορίδη να απαντά ότι σε όλες τις εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα υπάρχουν παρατηρητές του ΟΑΣΕ. Και πρόσθεσε ότι όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις στην χώρα μας κρίθηκαν ελεύθερες και δίκαιες.

Παράλληλα απηύθυνε το ερώτημα στην αντιπολίτευση και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ: "Έχετε πρόθεση να αμφισβητήσετε ένα κεκτημένο δεκαετιών στην μεταπολίτευση που λέει ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών διεξάγουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές; Αμφισβητείτε το αποτέλεσμα των εκλογών και τον τρόπο διεξαγωγής τους;"



Σημειώνεται ότι με τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, άρχισε τις εργασίες της η Ολομέλεια. Με την έναρξη της συνεδρίασης, ζήτησε τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης. «Έχει προαναγγελθεί η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, βάσει του άρθρου 84 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής. Οπότε, επειδή αυτό έχει προαναγγελθεί και υπάρχει και η δημόσια δήλωση από Κοινοβουλευτικές Ομάδες ότι θα συνυπογράψουν αυτή την πρόταση, θεωρώ ότι μάλλον δεν είναι δόκιμο να ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης του νομοσχεδίου και λόγω της σοβαρότητας του περιεχομένου της πρότασης δυσπιστίας, η οποία από στιγμή σε στιγμή θα κατατεθεί στο προεδρείο» είπε ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Όπως ξέρετε, η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας προϋποθέτει Ολομέλεια εν εξελίξει. Άρα αυτή τη στιγμή προσφέρουμε Ολομέλεια εν εξελίξει για να υποβληθεί η πρόταση δυσπιστίας όπως έχει αναγγελθεί. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί πειράζει η Ολομέλεια εν εξελίξει που είναι η μόνη περίπτωση για να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας» είπε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας και εξήγησε ότι μόλις κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας διακόπτεται η διαδικασία του νομοθετικού έργου, διακόπτονται οι επιτροπές και καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και διεξαγωγής της συζήτησης. Κατόπιν αυτού, στο βήμα ανέβηκε ο εισηγητής της ΝΔ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών Αθανάσιος Καββαδάς.

Αναλυτικά η ομιλία Ανδρουλάκη

"«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή. Θα προσέλθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του»*

*Παρέμβαση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης*



Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναλαμβάνω σήμερα μια κρίσιμη θεσμικά πρωτοβουλία, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει πια συνήθειά της τη συστηματική υπονόμευση του κράτους δικαίου στη χώρα μας.

Σε μια σειρά από σκάνδαλα βιώνουμε το ίδιο μοτίβο: διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία.

Σε κάθε σκάνδαλο, σε κάθε κυβερνητική αποτυχία η πολιτική σας επιλογή είναι να κρύβετε την αλήθεια, αντί να ακολουθείτε τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης.

Είναι πολιτική σας επιλογή η ατιμωρησία και η συγκάλυψη πλήττοντας την αξιοπιστία των θεσμών και απαξιώνοντας στα μάτια της κοινωνίας μας την πολιτική.

Πριν από λίγες ημέρες, από αυτό εδώ το βήμα απέναντι στα άδεια κυβερνητικά έδρανα, την άδεια καρέκλα του Πρωθυπουργού και του κ. Καραμανλή, είχα επισημάνει ότι η τραγωδία στα Τέμπη συμβολίζει την θεσμική, ηθική και πολιτική σας χρεοκοπία.

Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, 57 άνθρωποι έχασαν με άδικο και βίαιο τρόπο τη ζωή τους. Έκτοτε το πανελλήνιο παρακολουθεί μια προσπάθεια μεθοδικής συγκάλυψης.

Ο τόπος της τραγωδίας αλλοιώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.

Ζητήσαμε προανακριτική επιτροπή βάσει του πορίσματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717 και είπατε όχι.

Η, δε, εξεταστική επιτροπή, την οποία υπερψηφίσατε, απέκλεισε κρίσιμους μάρτυρες που είχαν άμεση γνώση για τη σημερινή κατάσταση του δικτύου, τη διαχείριση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης, αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις του κ. Καραμανλή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μάλιστα, είχατε το θράσος να αποκλείσετε από τη λίστα των μαρτύρων ακόμη και την πρώην επιθεωρήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Μάγδα Γεροντίδου, η οποία ερεύνησε για δύο χρόνια τη σύμβαση 717 μέχρι να αντικατασταθεί από τη διοίκηση της Αρχής.

Καταθέσατε ένα πόρισμα εκατοντάδων σελίδων, όπου αποδίδετε την πλήρη ευθύνη για την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Αγνοείτε ακόμη και το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων που εσείς ορίσατε, και η οποία επισημαίνει καθαρά ότι αν το σύστημα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και το σύστημα αυτόματης πέδησης λειτουργούσε, οι αμαξοστοιχίες δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ.

Προχθές, δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας ανέδειξε ότι λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ενώ ακόμα η Ελλάδα θρηνούσε και ο ελληνικός λαός ήταν παγωμένος από το σοκ της απώλειας 57 συνανθρώπων μας, η μόνη αγωνία κάποιων στην Κυβέρνηση ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση, το μικροκομματικό συμφέρον. Πως θα ενισχυθεί με τον πιο θλιβερό τρόπο ότι για όλα φταίει ο μοιραίος σταθμάρχης, που εσείς όμως παράνομα είχατε διορίσει σε αυτήν τη θέση. Δικό σας ρουσφέτι ήταν ο σταθμάρχης, όσο κι αν θέλετε να το ξεχάσουμε.

Πριν ακόμα, παραδοθούν αυτές οι συνομιλίες στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, κάποιοι τις είχαν στην κατοχή τους, τις επεξεργάστηκαν και τις διοχέτευσαν σε φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης.

*H Κυβέρνηση απέφυγε να δώσει πραγματικές απαντήσεις*:

*Ποιος, την ώρα της τραγωδίας, είχε την προτεραιότητα να παρέμβει στο κρίσιμο ηχητικό υλικό*;

*Ποιος είχε πρόσβαση σε αυτό πριν την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη*;

*Ποιος επεξεργάστηκε τις συνομιλίες και ποιος τις διοχέτευσε στα ΜΜΕ για να ενισχύσει τη θεωρία περί ανθρώπινου λάθους και μόνο*;

*Έχουμε εμπεδώσει πια ότι η υπονόμευση του κράτους δικαίου είναι έργο της παρέας του Μαξίμου*. Αυτών, που οργάνωσαν τις υποκλοπές. Αυτών, που πήραν με παράνομο τρόπο στο κόμμα τους απόρρητα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων εκλογέων του εξωτερικού. Και τότε -όπως κάνετε και τώρα- υποβαθμίζατε το θέμα και κοροϊδεύατε την κοινή γνώμη.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Οι πρακτικές σας έναντι του κράτους δικαίου προσβάλλουν τη χώρα μας, την απομακρύνουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. *Οφείλουμε να απαντήσουμε στην κραυγή της κοινωνίας για δικαιοσύνη, φως, αλήθεια και στην απαίτησή της να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας*.

Ήρθε η ώρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη των λόγων και των πράξεών του.

Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησής σας υπογεγραμμένη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας.

*Αυτή τη φορά ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή*. *Θα έρθει εδώ να απολογηθεί*. Ό,τι δεν έκανε στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

*Θα απολογηθεί για τα πεπραγμένα της Κυβέρνησής του, για το έγκλημα των Τεμπών αλλά και για ό,τι άλλο προσβάλλει το κράτος δικαίου και τους θεσμούς στη χώρα μας*.

*Και μαζί όλοι οι Βουλευτές θα κληθούν να απαντήσουν αν επικροτούν τους θλιβερούς αυτούς χειρισμούς ή όχι*. *Γιατί κανείς δεν μπορεί να κρύβεται για πάντα και να αποφεύγει τη λογοδοσία ενώπιον του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού*. *Γιατί επιτέλους πρέπει να μπει φραγμός στην αλαζονεία σας, στην ασυδοσία σας, που οδηγούν τη χώρα σε θεσμική παρακμή, την οποία συζητούν σε όλη την Ευρώπη*.

Πραγματικά, δεν περίμενα άλλη συμπεριφορά από τους μηχανισμούς και τους υπουργούς προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας.

Άκουσα να συνδέουν με συμφέροντα την πρωτοβουλία μιας γνήσιας αγωνίας για τους θεσμούς, τη δημοκρατία μας, την αίσθηση της αξίας που έχει η δικαιοσύνη για τον ελληνικό λαό.

*Θέλω να τους πω να μην κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια*.

*Πορεύομαι με πολιτική αυτονομία*. *Οι αποφάσεις μας δεν τέμνονται ούτε κινούνται παράλληλα με συμφέροντα, όπως οι δικές σας*. *Οι επιλογές μας είναι βαθιά αξιακές*. *Παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία για να αποτρέψουμε το έγκλημα των Τεμπών να παραμείνει ένα διαρκές έγκλημα της Νέας Δημοκρατίας*.

*Αν νομίζετε ότι θα μας λυγίσουν οι αθλιότητες που διακινείτε, υποτιμάτε τη δύναμη και την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης*. Υποτιμάτε την πίστη μας στη δημοκρατία, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αξία της διάκρισης των εξουσιών.

Άλλωστε με έχετε συνηθίσει. Όταν αποκάλυψα το παρακράτος των υποκλοπών, με βαφτίσατε «πράκτορα ξένων δυνάμεων» για να πετάξετε την μπάλα στην κερκίδα. Ό,τι κάνατε πριν από μερικές δεκαετίες, κάτι που η δημοκρατία μας, -η μεταπολίτευση-, θεωρούσε ένα πολύ κακό και άσχημο παρελθόν. Ακόμη και αυτό το επαναλάβατε δείχνοντας τους άρρηκτους δεσμούς σας με σκοτεινές πρακτικές. Τώρα που αγωνιζόμαστε να σώσουμε την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου, μας βαφτίζετε «διαπλεκόμενους».

Όλες αυτές οι πρακτικές δείχνουν ότι ο καθεστωτισμός σας έχει περάσει σε άλλο επίπεδο*. *Είστε ικανοί να κάνετε τα πάντα για να κρατήσετε τις καρέκλες σας*. *Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, απέναντι στις καθεστωτικές πρακτικές πήραμε τη σημερινή θεσμική πρωτοβουλία*.

Για να μπει επιτέλους ένα τέλος σε ό,τι προσβάλλει το κράτος δικαίου και τον περήφανο ελληνικό λαό".

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.