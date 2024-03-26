Λογαριασμός
Μαρινάκης κατά Κασσελάκη: Συγχαίρει τον καταδικασμένο με 13-0 Παππά για την ομιλία του για το κράτος δικαίου

Αναλυτικά η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Παύλος Μαρινάκης

Επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη με αφορμή ανάρτηση του δεύτερου για την ομιλία του Νίκου Παππά στη Βουλή.

Όπως αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο κ. Κασσελάκης με ανάρτησή του συγχαίρει τον καταδικασμένο 13-0 από τη Δικαιοσύνη, Νίκο Παππά για την ομιλία του, για το κράτος δικαίου».

«Μετά και την πρόσφατη παραδοχή του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί «ατυχούς διαχείρισης», θα πιστεύαμε, αν δεν είχε δώσει δικαιώματα, ότι κάποιος έχει χακάρει το προφίλ του», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη: 

