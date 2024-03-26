Έτοιμη να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα Τέμπη, αλλά και για κάθε ζήτημα που θα θέσει η αντιπολίτευση, δηλώνει η κυβέρνηση κατά την τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή. Από πλευράς τους ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα κινηθούν σε πολύ υψηλούς τόνους, θέτοντας θέμα κράτους δικαίου και κρίσης των θεσμών στην Ελλάδα.

Την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με 83 υπογραφές κατέθεσε επίσημα λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Για ανάληψη κρίσιμης θεσμικά πρωτοβουλίας έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.

Αυτό είναι το τελικό κείμενο της πρότασης δυσπιστίας

«Απαντήσεις σε όλα – Τέλος στην τυμβωρυχία»

Στην κυβέρνηση θέλουν να δώσουν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα και ποτέ δεν κρύφτηκε η κυβέρνηση σε αυτή τη συζήτηση, σημείωναν συνεργάτες του πρωθυπουργού. Μιλούν για μια σοβαρή και πολύ σημαντική συζήτηση η οποία θα γίνει αυτές τις τρεις μέρες στη Βουλή, και σε καμία περίπτωση όπως τόνιζαν, δεν προσφέρεται για τυμβωρυχία όπως επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Ως εδώ» ήταν η χαρακτηριστική φράση των συνεργατών του κ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης στην ουσία ταυτίστηκε με ένα συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα εξυπηρετώντας και οικονομικά συμφέροντα με αυτή τη στάση του, διότι έχει επιτεθεί πολλές φορές στην κυβέρνηση για πάρα πολλά ζητήματα, και ποτέ δεν προσέφυγε σε μια τέτοια κίνηση όπως αυτή που έκανε ύστερα από ένα δημοσίευμα το οποίο σημείωναν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού απαντήθηκε σημείο προς σημείο από την πρώτη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης. Μάλιστα, σημείωναν πως «είναι ευκαιρία η συζήτηση αυτή να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει πρόταση δυσπιστίας για την κυβέρνηση και τη χώρα, πού βρισκόμαστε και πού θέλουν να μας γυρίσουν».



Στην Ολομέλεια της Βουλής θα παραστεί αύριο, Τετάρτη, ο πρώην υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής για να δώσει απαντήσεις για τα Τέμπη.

«Αμυνόμενος ο Μητσοτάκης»

Σημειώνεται ότι δεν είδαν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξαρχής με θετικό μάτι να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, ωστόσο η συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ θεωρήθηκε μονόδρομος, καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να είναι απομονωμένη σε ένα θέμα που η ίδια ανέδειξε. Στον ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να βγουν μπροστά, ο κ. Κασσελάκης ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού, και πιστεύουν ότι θα υπάρχουν οφέλη. «Θα έρθει στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης και η πλειοψηφία θα είναι αμυνόμενη», σημείωναν στην Κουμουνδούρου, και προσέθεταν ότι έβαλαν και μια πιο αυστηρή πινελιά στην πρόταση. Σε κάθε περίπτωση θα μιλήσουν για αποδείξεις ακραίας παραβίασης του κράτους δικαίου στη χώρα μας.

«Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη»

Η πρόταση δυσπιστίας ήταν πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη τόνιζαν στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ικανοποιημένοι που κατάφεραν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να συνταχθούν απέναντι στην κυβέρνηση. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, εκτός του θέματος της κρίσης των θεσμών στην πρόταση δυσπιστίας θίγονται και άλλα ζήτημα όπως η οικονομία, η αισχροκέρδεια και το κοινωνικό κράτος. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε μίνι σύσκεψη του κ. Ανδρουλάκη με βουλευτές για τη χάραξη της στρατηγικής στην εθνική αντιπροσωπεία, και θα δουν, και προετοίμαζαν απαντήσεις και κριτική στην κυβέρνηση σε πολύ υψηλούς τόνους. Σε ό,τι αφορά τα περί ταύτισης του προέδρου με οικονομικά συμφέροντα μίλησαν για ανυπόστατες αθλιότητες.

Πολύωρες και μεταμεσονύχτιες οι συνεδριάσεις

Σημειώνεται ότι το σύνολο των βουλευτών έχει ζητήσει να συμμετάσχει στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ανακοινώνοντας την οργάνωση της συζήτησης ανάφερε πως σήμερα, πρώτη ημέρα συζήτησης της πρότασης, θα υπάρξουν τοποθετήσεις βουλευτών μέχρι τις 3 τα μεσάνυχτα, καθώς το σύνολο των βουλευτών του σώματος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να εγγραφεί και να λάβει τον λόγο.

Αύριο, Τετάρτη η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα συνεχίσει χωρίς διακοπή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την Πέμπτη η συζήτηση θα επαναληφθεί από τις 9 το πρωί με στόχο η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία να ξεκινήσει περί τις 8 με 9 το βράδυ.

Η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην Ολομέλεια, θα ολοκληρωθεί με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών (κατ' αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων) και θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

