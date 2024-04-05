Tης Πηνελόπης Γκάλιου

Πενήντα χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ, η οποία ενέταξε τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, η γαλάζια παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή με πανηγυρικό τόνο επιστρέφει, σήμερα και μέχρι την Κυριακή 7 Απριλίου, στο Ζάππειο Μέγαρο για τη διεξαγωγή του 15ου συνεδρίου της. Ένα συνέδριο που διεξάγεται διανύοντας τη δεύτερη κυβερνητική της θητεία και μία "ανάσα" από τις επερχόμενες ευρωεκλογές, γεγονός που το καθιστά αυτόματα σε ένα συνέδριο συσπείρωσης και εγρήγορσης με στόχο μια δυνατή μάχη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όπως σημειώνουν πηγές της Πειραιώς, η επιλογή του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου δεν είναι διόλου τυχαία, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την κράτησε όρθια σε καιρούς κρίσης και τα τελευταία πέντε χρόνια έχει ξανά τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη.

Η ομιλία Μητσοτάκη και οι σημαίνουσες προσωπικότητες

Οι διαδικασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος και θα εκπέμψει το μήνυμα της ενότητας του κόμματος αλλά και να διατυπώσει τα διλήμματα των ευρωεκλογών. Εμφατικές αναφορές αναμένονται να γίνουν από τον πρωθυπουργό στην προσήλωση του κόμματος στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, και η συμβολή του στην πορεία της χώρας ως μέλους των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, ενώ κεντρικό ρόλο στις επισημάνσεις αναμένεται να έχει η διαδρομή και ο ρόλος της ΝΔ ως παράγοντα πολιτικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών.

Το "παρόν" στο επετειακό συνέδριο της ΝΔ θα δώσουν και σημαίνουσες ευρωπαϊκές παρουσίες, καθώς εκτός των κομματικών στελεχών, στο συνέδριο του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος της Ευρώπης θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξυ των οποίων ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μανφρεντ Βέμπερ και η επικεφαλής υποψήφια του ΕΛΚ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, η Γερμανίδα πολιτικός επιλέγει να επισκεφθεί την Ελλάδα και να μιλήσει στο Συνέδριο της Ν.Δ., καθώς αυτή τη στιγμή εκλογικά και πολιτικά η ΝΔ, με την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και τη μονοκομματική κυβέρνηση είναι το ισχυρότερο ίσως κόμμα στους κόλπους της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Μάλιστα, η ομιλία της Ούρσουλας Φον Ντερ Λάιεν την Κυριακή το μεσημέρι θα προηγηθεί της ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με την οποία θα κλείσει το 15ο Συνέδριο της ΝΔ.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα του ΕΛΚ Θανάση Μπακόλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και Προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου.

Οι πρόεδροι του κόμματος και η παρακαταθήκη τους

Στο πλαίσιο του επετειακού χαρακτήρα του συνεδρίου αλλά και της απαιτούμενης συσπείρωσης ενόψει της μάχης των ευρωεκλογών κατά τις διαδικασίες του συνεδρίου αναμένεται ότι θα αναδειχθούν με οπτικοποιημένο υλικό και ειδικές αναφορές, οι πολιτικές παρακαταθήκες των 10 προέδρων του κόμματος, όπως διετέλεσαν κατά χρονολογική σειρά: Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεώργιος Ράλλης, Ευάγγελος Αβέρωφ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Εβερτ, Κώστας Αλ. Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Γιάννης Πλακιωτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάντως, παρότι παρόντες στο συνέδριο θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, δεν αναμένεται να κάνουν ομιλίες. Και μπορεί ο Κώστας Καραμανλής από το 2009 και μετά να μην έχει μιλήσει σε συνέδριο της ΝΔ, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα όπως επεσήμαναν συνεργάτες του, ο πρώην πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί δημόσια εφ' όλης της ύλης για όλα τα ζητήματα και δεν έχουν αλλάξει οι απόψεις τους.

Τα νούμερα του συνεδρίου

Συνολικά, στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν 2742 στελέχη από όλη τη χώρα στους οποίους περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των αποδήμων Ελλήνων.

Μεγάλο είναι επίσης το ενδιαφέρον για την κάλυψη του Συνεδρίου τόσο από τα εγχώρια ΜΜΕ, όσο και από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Είναι χαρακτηριστικό πως έχουν διαπιστευθεί για την κάλυψη των εργασιών του Συνεδρίου πάνω από 180 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ.

Οι ομιλίες των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι:

«50 Χρόνια ΝΔ: Οι ιδέες και οι άνθρωποι»,

«50 Χρόνια ΝΔ: Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη»,

«50 Χρόνια ΝΔ: Για ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο» και

«50 Χρόνια ΝΔ: Μεγαλώνει γιατί εξελίσσεται».

