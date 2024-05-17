Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συντετριμμένος ο Νετανιάχου μετά την ανάκτηση των σορών των τριών ομήρων: «Θα φέρουμε τους υπόλοιπους σπίτι»

«Η σύζυγός μου Σάρα και εγώ θρηνούμε με τις οικογένειες», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια δήλωσή του

Σάνι Λουκ

Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε «συντετριμμένος» από την είδηση ότι ο Ισραηλινός Στρατός εντόπισε και ανέκτησε τα πτώματα των ομήρων Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκαλέντερ που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Η σύζυγός μου Σάρα και εγώ θρηνούμε μαζί με τις οικογένειες», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια δήλωσή του.



«Θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας - ζωντανούς και νεκρούς» δεσμεύτηκε στην ισραηλινή κοινή γνώμη. 

«Συγχαίρω τις γενναίες δυνάμεις μας που με αποφασιστική δράση επέστρεψαν τους γιους και τις κόρες μας στο σπίτι» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. 
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Όμηροοι Μέση Ανατολή Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark