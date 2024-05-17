Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε «συντετριμμένος» από την είδηση ότι ο Ισραηλινός Στρατός εντόπισε και ανέκτησε τα πτώματα των ομήρων Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκαλέντερ που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



«Η σύζυγός μου Σάρα και εγώ θρηνούμε μαζί με τις οικογένειες», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια δήλωσή του.

Πηγή: skai.gr

δεσμεύτηκε στην ισραηλινή κοινή γνώμη.«Συγχαίρω τις γενναίες δυνάμεις μας που με αποφασιστική δράση επέστρεψαν τους γιους και τις κόρες μας στο σπίτι» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

