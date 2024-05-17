Η Sony, η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής τραγουδιών γνωστών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Beyonce και η Adele, έστειλε επιστολή σε Google, Microsoft και OpenAI απαιτώντας να μάθει αν έχουν χρησιμοποιηθεί τραγούδια της για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης - AI.

H Sony απαγορεύει στον οποιοδήποτε να εκπαιδεύσει, να αναπτύξει ή να βγάλει λεφτά από AI χρησιμοποιώντας δικά της τραγούδια.

Μέχρι στιγμής έχει στείλει επιστολές σε περισσότερες από 700 εταιρίες υποστηρίζοντας ότι "έχει λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχουν κάνει χρήση τραγουδιών της χωρίς εξουσιοδότηση".

Στην εν λόγω επιστολή η Sony δίνει προθεσμία στις εταιρίες να απαντήσουν και προειδοποιεί ότι θα αξιοποιήσει σε όλο του το εύρος τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και κυρίως την πρόσφατη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

