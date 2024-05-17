Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 74χρονου που παρασύρθηκε σε τροχαίο

Δώρα ζωής σε ασθενείς που χρειάζονταν μεταμόσχευση οργάνων προσέφερε 74χρονος, θύμα παράσυρσης σε τροχαίο, ο οποίος νοσηλευόταν στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» αλλά έχασε τη μάχη.

Οι οικείοι του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του και σήμερα ελήφθησαν με επιτυχία οι κερατοειδείς και το ήπαρ του.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξέφρασε στην οικογένεια του 74χρονου τα συλλυπητήριά της ενώ ευχαρίστησε τα μέλη της θερμά «για την απόφασή τους στην πιο δύσκολη για αυτούς στιγμή να προσφέρουν δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας».

Επιπλέον ευχαρίστησε το προσωπικό της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και όλων των άλλων τμημάτων και κλινικών του νοσοκομείου που συνεργάστηκαν για το σκοπό της δωρεάς.

Συγκεκριμένα στη διαδικασία της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, του Χειρουργικού Τμήματος ΕΣΥ, του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου, του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του Βιοχημικού Εργαστηρίου και του Αιματολογικού Εργαστηρίου.

Το χειρουργείο λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» από τις χειρουργικές ομάδες του Milano Policlinico της Ιταλίας και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ». Η διαδικασία διενεργήθηκε υπό το γενικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», τονίζει σε ανακοίνωσή του, ότι στηρίζει τη δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής, ως την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, πολιτισμού και αλτρουισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.