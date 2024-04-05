Τη συμμετοχή του στις ερχόμενες Ευρωεκλογές και «την εκκίνηση της προεκλογικής μάχης του ενωτικού, συμμαχικού μας σχήματος: Ενωτική Πρωτοβουλία - ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική, Οικολογική Αριστερά», ανακοίνωσε το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.
Τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών είναι:
Πανεπιστημιακοί:
- Νίκος Θεοχαράκης, ΕΚΠΑ
- Αλεξάνδρα Κορωναίου, Πάντειο
- Κώστας Λαπαβίτσας, Λονδίνο
- Σεραφείμ Σεφεριάδης, Πάντειο
Από τα κινήματα:
- Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια για την ισότητα
- Βασιλική Αθανασοπούλου, νομικός
- Φαίη Τζανετουλάκου, ακτιβίστρια για το περιβάλλον
- Χάρης Τσιμιτάκης, φοιτητής ιατρικής Αθηνών
Καλλιτέχνες:
- Νένα Βενετσάνου, Μουσικός
- Δημήτρης Ζερβουδάκης, Μουσικός
- Μαρία Καρακίτσου, Ηθοποιός
- Γιώργος Χρανιώτης, Ηθοποιός
Πρώην Βουλευτές:
- Γιάνης Βαρουφάκης, Γραμματέας ΜέΡΑ25
- Κλέων Γρηγοριάδης, πρώην βουλευτής Β3 Αθηνών
- Ηρώ Διώτη, πρώην βουλεύτρια Λάρισας
- Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Λίτσα, πρώην βουλεύτρια Β Θεσσαλονίκης
