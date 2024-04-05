Τη συμμετοχή του στις ερχόμενες Ευρωεκλογές και «την εκκίνηση της προεκλογικής μάχης του ενωτικού, συμμαχικού μας σχήματος: Ενωτική Πρωτοβουλία - ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική, Οικολογική Αριστερά», ανακοίνωσε το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών είναι:

Πανεπιστημιακοί:

- Νίκος Θεοχαράκης, ΕΚΠΑ

- Αλεξάνδρα Κορωναίου, Πάντειο

- Κώστας Λαπαβίτσας, Λονδίνο

- Σεραφείμ Σεφεριάδης, Πάντειο

Από τα κινήματα:

- Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια για την ισότητα

- Βασιλική Αθανασοπούλου, νομικός

- Φαίη Τζανετουλάκου, ακτιβίστρια για το περιβάλλον

- Χάρης Τσιμιτάκης, φοιτητής ιατρικής Αθηνών

Καλλιτέχνες:

- Νένα Βενετσάνου, Μουσικός

- Δημήτρης Ζερβουδάκης, Μουσικός

- Μαρία Καρακίτσου, Ηθοποιός

- Γιώργος Χρανιώτης, Ηθοποιός

Πρώην Βουλευτές:

- Γιάνης Βαρουφάκης, Γραμματέας ΜέΡΑ25

- Κλέων Γρηγοριάδης, πρώην βουλευτής Β3 Αθηνών

- Ηρώ Διώτη, πρώην βουλεύτρια Λάρισας

- Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Λίτσα, πρώην βουλεύτρια Β Θεσσαλονίκης

Πηγή: skai.gr

