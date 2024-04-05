Λογαριασμός
Ο Γιώργος Χρανιώτης υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΜέΡΑ25 - Τα πρώτα ονόματα στο ευρωψηφοδέλτιο

Τη συμμετοχή του στις ερχόμενες Ευρωεκλογές ανακοίνωσε το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη

Χρανιωτης

Τη συμμετοχή του στις ερχόμενες Ευρωεκλογές και «την εκκίνηση της προεκλογικής μάχης του ενωτικού, συμμαχικού μας σχήματος: Ενωτική Πρωτοβουλία - ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική, Οικολογική Αριστερά», ανακοίνωσε το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη. 

μερα25

Τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών είναι:

Πανεπιστημιακοί:

- Νίκος Θεοχαράκης, ΕΚΠΑ

- Αλεξάνδρα Κορωναίου, Πάντειο

- Κώστας Λαπαβίτσας, Λονδίνο

- Σεραφείμ Σεφεριάδης, Πάντειο

Από τα κινήματα:

- Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια για την ισότητα

- Βασιλική Αθανασοπούλου, νομικός

- Φαίη Τζανετουλάκου, ακτιβίστρια για το περιβάλλον

- Χάρης Τσιμιτάκης, φοιτητής ιατρικής Αθηνών

Καλλιτέχνες:

- Νένα Βενετσάνου, Μουσικός

- Δημήτρης Ζερβουδάκης, Μουσικός

- Μαρία Καρακίτσου, Ηθοποιός

- Γιώργος Χρανιώτης, Ηθοποιός

Πρώην Βουλευτές:

- Γιάνης Βαρουφάκης, Γραμματέας ΜέΡΑ25

- Κλέων Γρηγοριάδης, πρώην βουλευτής Β3 Αθηνών

- Ηρώ Διώτη, πρώην βουλεύτρια Λάρισας

- Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Λίτσα, πρώην βουλεύτρια Β Θεσσαλονίκης

