Για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και τα επεισόδια στου Ρέντη μίλησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Αυτοί που λειτουργούν με αυτούς τους τρόπους, δεν πρόκειται για φιλάθλους. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση κανονική», τόνισε ο κ. Τσιόδρας μιλώντας για τους εμπλεκόμενους σε επεισόδια οπαδικής βίας. «Γι’ αυτό χθες δύο υπουργοί πήγαν στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσουν τα όποια στοιχεία έχουν. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα ψάξει η Δικαιοσύνη. Έχουν και ονόματα ανθρώπων που έχουν εμπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις. Υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποθάλπουν όλη αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Η πολιτική βούληση υπάρχει», επισήμανε ο κ. Τσιόδρας, συμπληρώνοντας ότι «αυτή η πολιτική βούληση, δεν σταματάει μόνο στο να δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλείας στα γήπεδα, αλλά φτάνει μέχρι τους “στρατούς” που λειτουργούν εν είδει εγκληματικών οργανώσεων. Ποιος τους καθοδηγεί; Ποιος τους χρηματοδοτεί;», υπογράμμισε.

«Έχουν γίνει κάποια πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι αρκετά, είναι σαφές. Και γι’ αυτό λαμβάνονται αυτά τα μέτρα τώρα», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα και πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται να χαριστεί η Πολιτεία σε κανέναν, όπου κι αν βρίσκεται. Η Δικαιοσύνη θα δει τους φακέλους, θα κάνει τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνει».

