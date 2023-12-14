Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής ΕΕ Δυτικών Βαλκανίων και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Πάγια θέση της Ελλάδας είναι η στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων ως επένδυση στη σταθερότητα, στην ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής εφόσον βέβαια οι υποψήφιες χώρες εκπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να προβλέπονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αυξημένοι πόροι για το μεταναστευτικό, ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικά για τις χώρες πρώτης γραμμής. Ο πρωθυπουργός ακόμη διεκδικεί ενισχυμένους πόρους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό στη δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας να πειστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024. «Η Ελλάδα σήμερα έχει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη, είμαστε τρίτοι στην ΕΕ στην αύξηση των επενδύσεων ενώ έχουμε κάνει ρεκόρ εικοσαετίας, στις άμεσες ξένες επενδύσεις», είπε χαρακτηριστικά. «Οι εξαγωγές μας έφθασαν σε ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 49% και το δημόσιο χρέος μειώνεται ως προς ποσοστό του ΑΕΠ με μεγάλη ταχύτητα». Υπογράμμισε ότι «τα θετικά νέα για την ελληνική οικονομία μεταφράζονται σε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που θα φθάνουν στην τσέπη όλων των Ελλήνων πολιτών» επισημαίνοντας πως όλα αυτά έχουν ως συνέπεια η ανεργία να έχει μειωθεί στα επίπεδα προ του 2019 ενώ ο κατώτατος μισθός να έχει αυξηθεί τρεις φορές από τα 650 στα 780 ευρώ και την άνοιξη επίκειται μία ακόμα αύξηση. Η Ελλάδα είναι στην 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Αν ληφθεί υπόψη και η αγοραστική δύναμη, βρισκόμαστε στην 12η θέση από την 18η που ήμασταν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη πως «η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών είναι η πρώτη προτεραιότητά μας και οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού κατατείνουν σε ακριβώς αυτό. Η χρονιά που έρχεται να είναι χρονιά περαιτέρω αύξησης εισοδημάτων», και ανέφερε συγκεκριμένα τα μόνιμα μέτρα ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό.

Πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση με την πολιτική της και τις παρεμβάσεις της στηρίζει τους πολίτες και ιδιαίτερα τους πλέον ευάλωτους. Μέσα στον Δεκέμβριο θα δοθούν έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις 352 εκατ. Euro σε 2,3 εκατ. ευάλωτους πολίτες μέσα από το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιπλέον, μέσα στον Δεκέμβριο καταβάλλεται το Youth Pass, η ενίσχυση 150 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ. Οι ίδιοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους από 1-1-2024. Καταβάλλεται το Market Pass στις πληγείσες περιοχές, ενίσχυση 100 έως 200 ευρώ σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά η οποία αφορά περίπου 740 χιλιάδες συνταξιούχους, το επίδομα θέρμανσης, 210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξάνεται κατά 8%. 800.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος, ενώ 225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200Euro».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στο σημείο αυτό πως επεβλήθη πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ στην εταιρεία «Dixons South - East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών», από το υπουργείο Ανάπτυξης μετά από έλεγχο της ΔΙΜΕΑ. «Το πρόστιμο αφορά παράβαση του νόμου περί παραπλανητικών εκπτώσεων, καθώς στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες που παρέχονταν για συγκεκριμένα προϊόντα που πωλούνταν υπό καθεστώς ανακοίνωσης μείωσης τιμής δεν περιελάμβανε την τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή μείωσης της τιμής.

Δεσμευθήκαμε πως οι παραβάτες θα τιμωρούνται και το κάνουμε πράξη. Οι έλεγχοι και η επιβολή των προστίμων θα συνεχιστούν», τόνισε.

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγή τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας Ελληνικού Κτηματολογίου και έκανε ειδική αναφορά σε βασικές ρυθμίσεις του.

Επίσης μίλησε για τον πρώτο «Ψηφιακό Βοηθό» Τεχνητής Νοημοσύνης στο gov.gr, που εγκαινιάστηκε με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, απλουστεύοντας τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε πως «στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μετέβησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο αν. υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης όπου σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που κάναμε τη Δευτέρα, ζήτησαν την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς, με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο. Επιπλέον, οι Υπουργοί προσκόμισαν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των Αρχών για αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας».

Υπογράμμισε μάλιστα πως στα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό των φαινομένων της οπαδικής βίας αναμένεται ότι οι ομάδες θα ανταποκριθούν στο ρόλο τους και θα εξασφαλίσουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για το άνοιγμα των γηπέδων και την ασφάλεια των φιλάθλων.

«Θεωρούμε ότι όλοι όσοι αγαπούν τον αθλητισμό, οι φίλαθλοι, οι αθλητές, τα σωματεία, οι ομάδες, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα. Ο εχθρός είναι η βία και όσοι παρανομούν και διαχρονικά μολύνουν τον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτούς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά χωρίς αστερίσκους.

Η κυβέρνηση ανέλαβε μια καίρια πρωτοβουλία για την εξιχνίαση των οπαδικών ‘στρατών' που στο όνομα μιας ομάδας προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις. Το επαναλαμβάνω. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίσουν εκατομμύρια φίλαθλοι να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών», είπε.

