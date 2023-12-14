Στην κατάρτιση της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν, προχώρησε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την τραγωδία των Τεμπών, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία την κλήση των τριών πρώτων μαρτύρων.

Με την εξέταση των Τάσο Μαντέλη, Υπουργό Μεταφορών 1997 – 2000, Χρήστο Βερελή, υπουργός Μεταφορών 2000 – 2004 και Χρήστο Τσίτουρα, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής ΕΡΓΟΣΕ 1996 – 2000, η εξεταστική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.



Πηγή: skai.gr

