Το ανοιχτό σχολείο, το ελεύθερο πανεπιστήμιο και η Ανώτερη Επαγγελματική Κατάρτιση, είναι οι τρεις βασικοί στόχοι του υπουργείου Παιδείας για τη νέα χρονιά, επιταχύνοντας τους ρυθμούς των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με στοχευμένες δράσεις, όπως δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2024.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι « η στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση, θα είναι και το πρώτο νομοθέτημα που θα κατατεθεί στη Βουλή το νέο χρόνο».

«Ο προϋπολογισμός για την παιδεία είναι προσαυξημένος κατά 255 ευρώ εκατ. σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε σύγκριση με το 2019, η αύξηση είναι άνω του 15%. Αυτό αντανακλά το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και τη συνολική δέσμευση της κυβέρνησης να επιταχύνουμε σε ό,τι αφορά την παιδεία και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, επενδύοντας σε αυτήν», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Αποκωδικοποιώντας τους τρεις κύριους στόχους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη νέα χρονιά, ο κ. Πιερράκακης επεσήμανε ότι θα χτίσουν πάνω σε όσα έκανε η κυβέρνηση την τελευταία 4ετία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Παιδείας:

«Πρώτος στόχος είναι: Να δομήσουμε 60 στοχευμένες δομές τύπου "κάμπους" στην επαγγελματική εκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Να τα προικίσουμε με 114 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε νέο εξοπλισμό στα επαγγελματικά εργαστήρια και με 130 νέους οδηγούς κατάρτισης στα ΙΕΚ, δηλαδή Νέα Επαγγέλματα τα οποία θα μετονομάσουμε σε σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η ιδέα είναι αυτά τα "κάμπους", να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο στοχευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς ευρύτερα.

Δεύτερος στόχος είναι: Το ανοιχτό σχολείο που έχει να κάνει με όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται, στο πλαίσιο ενός κόσμου που τρέχει, γιατί η εποχή της αυταρέσκειας τελείωσε. Πρέπει να ξεκινήσει η εποχή της περιέργειας, για να μπορέσουμε να διδαχτούμε από όλα εκείνα τα καλά παραδείγματα που υπάρχουν διεθνώς και να εφαρμόσουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές για να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σε ό,τι αφορά τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στόχος μας είναι να επενδύσουμε στα σχολεία περισσότερο, με νέα βιβλία, πολλαπλά συγγράμματα από το 2025, να πάμε μάθημα-μάθημα, σχολείο-σχολείο και να κάνουμε πολύ στοχευμένες αλλαγές και να μπορέσουμε να κάνουμε το σχολείο μια γεννήτρια κοινωνικού κεφαλαίου με περισσότερο εθελοντισμό και να αναταχθεί».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πιερρακάκης στον τρίτο στόχο που όπως είπε, «πολιτική της κυβέρνησης είναι το ελεύθερο πανεπιστήμιο, γιατί πρέπει να αποδεσμευτεί από τα δεσμά της κρατικής γραφειοκρατίας και του κρατικού μονοπωλίου».

«Πιστεύουμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι η ναυαρχίδα αυτής της στρατηγικής. Η διεθνοποίηση του δημοσίου πανεπιστημίου που έχει ξεκινήσει πολύ σθεναρά την τελευταία 4ετία, θα συνεχιστεί με ένταση. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε από τους 40.000 Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, η πλειοψηφία τους να μπορεί να βρει το εκπαιδευτικό της πεπρωμένο στη χώρα μας και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ξένους φοιτητές εδώ.

Πρέπει να μπορέσουμε ακόμα και τα μικρά προγράμματα να τα παρέχουν τα δημόσια πανεπιστήμια σε ξένους φοιτητές», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης και συμπλήρωσε:

«Κάνοντας αυτά και επενδύοντας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολύ σημαντικά και στοχευμένα ποσά στα δημόσια πανεπιστήμια, θα απελευθερώσουμε τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το κρατικό μονοπώλιο.

Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό να το κάνουμε με κανόνες, εύρυθμα, λειτουργικά και με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια».

Ο κ. Πιερρακάκης επέλεξε να κλείσει την ομιλία του με ένα άρθρο του Τόμας Φρίντμαν που είχε γράψει μόλις η Ελλάδα είχε υπογράψει το πρώτο μνημόνιο που έλεγε:

«Εγώ δεν θα παρακολουθώ όλες αυτές τις ορολογίες, δεν θα κοιτάζω τα μικροοικονομικά μεγέθη για το πώς πάει η Ελλάδα. Εγώ θα κοιτάζω κάτι άλλο, για το τι κάνουν οι νέοι Έλληνες. Αν τους δεις να φεύγουν, πούλα ελληνικά ομόλογα. Αν τους δεις να μένουν και κάποιοι να έρχονται ξεκίνα να αγοράζεις».

«Αυτό ξεκίνησε να αντιστρέφεται τα τελευταία χρόνια. Έχουμε όλοι το εθνικό καθήκον, έχουμε όλοι την ευθύνη να το αντιστρέψουμε περαιτέρω για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε το συνολικό δυναμικό της χώρας μας στο οποίο η παιδεία εκ των πραγμάτων παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο κοινωνικό και οικονομικό αλλά την ισχύ της χώρας μας», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Αντιδράσεις κομμάτων και απάντηση του υπουργού Παιδείας

Τις αντιδράσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας, προκάλεσαν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας, χαρακτηρίζοντας τις οραματικές αλλά αμφίβολες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημείωσε ότι μπορεί να είχε ένα οραματικό χαρακτήρα η ομιλία του υπουργού Παιδείας, ωστόσο απέχει πολύ από την εφαρμογή του, ενώ δεν ακούστηκε τίποτα για την ενίσχυση του δημόσιου ανοιχτού πανεπιστημίου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, τόνισε ότι «για να προχωρήσουν πράγματι οι αναγκαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις χρειάζεται να γίνει ένας ουσιαστικός θεσμικός διάλογος και να δοθούν οι κατάλληλοι πόροι, κάτι που ωστόσο δεν αποτυπώνεται στο νέο προϋπολογισμό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι αρκετά κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ στις δαπάνες για την παιδεία και κοντά στις τελευταίες θέσεις».

Απαντώντας ο κ. Πιερρακάκης αντέτεινε ότι «όλοι πρέπει να δούμε πιο ανοιχτά και υπεύθυνα την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και για το πώς θα προχωρήσει η χώρα μπροστά», σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή για την επαγγελματική κατάρτιση θα είναι μια ευκαιρία για όλους ώστε να γίνει μία ανοιχτή και χωρίς υποκρισία συζήτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

