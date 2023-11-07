Με αναφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια που απέστειλε η χώρα μας προς τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας απέστειλε η Ελλάδα. Το φορτίο το οποίο περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό έφτασε χθες με αεροσκάφος C-130 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου, όπου το υποδέχθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο.

Το φορτίο της βοήθειας συγκεντρώθηκε με μέριμνα των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές, για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Είναι αναγκαίο να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις και συνεχής ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή επικοινωνία του με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 'Αντονι Μπλίνκεν. Ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την καταδίκη της τρομοκρατίας της Χαμάς.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, έχουν ήδη καταβληθεί 92 εκατομμύρια ευρώ ως πρώτη αρωγή σε 24.500 συμπολίτες μας. Το έργο όλων των συνεμπλεκόμενων φορέων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ κυρίαρχο μέλημα της Πολιτείας είναι να μειωθούν οι χρόνοι καταβολών, να αυξηθούν οι πληρωμές και να ενισχυθούν όσο περισσότεροι συμπολίτες μας γίνεται.

Σε 692 έχουν ανέλθει οι κωδικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μόνιμη μείωση τιμής», του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης συνεχίζονται με στοχευμένες κινήσεις του Υπουργείου, εντατικούς ελέγχους από τα κλιμάκια της ΔΙΜΕΑ, οι οποίοι προχωρούν με αμείωτο ρυθμό, καθώς και τις κινήσεις της Κυβέρνησης που στοχεύουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών.

Σε συνέχεια της προεκλογικής δέσμευσης της κυβέρνησης αλλά και της εξαγγελίας του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση της αύξησης 8% του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» από τους Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Υφυπουργό Αθανάσιο Πετραλιά, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Τα ποσά αναδιαμορφώνονται με την αύξηση του 8%, και για τις αιτήσεις εκείνες που θα εγκριθούν από 1.12.2023 ανέρχονται

σε 216 ευρώ αντί 200 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,

108 ευρώ αντί 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος

και 54 ευρώ αντί 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Πρόταση αδειοδότησης για την ίδρυση και την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο» το οποίο αφορά στην ανάπτυξη του πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου στον χώρο των Logistics κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση, ύψους 220 εκατ. Ευρώ, ένα έργο που θα καθιερώσει την Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τα Logistics, προσφέροντας πρόσβαση σε υπερσύγχρονες ψηφιακές υποδομές και καινοτόμες λύσεις αυτοματισμού αποθήκευσης. Αλλά πρωτίστως ένα έργο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας οι συνθήκες ωριμάζουν στην Ελλάδα για την δημιουργία μεγάλων επενδύσεων που θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές, θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και κατ' επέκταση το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών.

Υπεγράφη η συμφωνία χρηματοδότησης του ιστορικού εγχειρήματος της αναβίωσης και επαναδραστηριοποίησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ενώ εγκαινιάστηκε και η Πλωτή Δεξαμενή «Στρατής Γ. Ανδρεάδης», η πιο σύγχρονη που διαθέτει η Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Η επιλογή χρηματοδότησης από τον αμερικανικό επενδυτικό οργανισμό DFC αναδεικνύει την κομβική σημασία των μεγαλύτερων Ναυπηγείων της Ελλάδας στην Ελευσίνα ως γεωστρατηγικού κόμβου της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η παραγωγική δυναμική της χώρας στην άμυνα, την ενέργεια και τη ναυτιλία ενισχύεται σημαντικά διαχέοντας και ένα μήνυμα επενδυτικής εξωστρέφειας. Συνεχίζουμε το αναπτυξιακό μας έργο, ώστε τα ναυπηγεία να εξελιχθούν σε μοχλό ανάπτυξης και καταλύτη για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Αττική.

Πριν από λίγο υπεγράφη, παρουσία του Πρωθυπουργού, η δανειακή συμφωνία της ΕΤΕπ με τον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο των «έξυπνων» μετρητών το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος διαχείρισης μετρήσεων, μειώνοντας το κόστος για τον τελικό καταναλωτή και συμβάλλοντας στον ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Αύριο, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια της Νέας Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα παρευρεθεί στη Διεθνή Διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου.

Στις εργασίες του Ανωτάτου Συμβουλίου θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, κ. Νίκος Δένδιας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, κ. Γιάννης Οικονόμου, κ. Δημήτρης Καιρίδης, κ. Βασίλης Κικίλιας, κ. Λίνα Μενδώνη και κ. Χρήστος Στυλιανίδης».

