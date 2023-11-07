Στην κατάμεστη αίθουσα του «Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος» πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σημίτη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση, που διοργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ και το περιοδικό Μεταρρύθμιση με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, παραβρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής σκηνής, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της νεολαίας.

Από αριστερά: Συμεών Τσομώκος, Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Σημίτης, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (1996-2004)



Ο Κώστας Σημίτης στην ομιλία του επεσήμανε την προσπάθειά του να συμβάλει στην εξέλιξη της κοινωνίας, αν και αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο «γιατί στις αλλαγές υπάρχουν αντιστάσεις», όπως είπε.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε δύο λέξεις - κλειδιά: το σχέδιο και τη συγκυρία. «Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο – χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης. Προχωράς με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις, αλλά συχνά κόντρα στο ρεύμα. Είναι το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, για να είναι το όφελος που θα προκύψει πολύ μεγαλύτερο. Γι'αυτό, παρά τα εμπόδια, δεν πρέπει να διστάζουμε», τόνισε ο κ. Σημίτης .



Τον πρώτο χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος του Δικτύου, Άννα Διαμαντοπούλου, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η εκδήλωση να τιμήσουμε τον Κώστα Σημίτη ίσως είναι αφορμή να υπενθυμίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η μάχη για τον Εκσυγχρονισμό της Ελλάδας δεν τελειώνει ποτέ - για μεγάλα διαστήματα ξαποσταίνει και μένει κάθε φορά να τραβήξει προς τη δόξα ξανά».

Από αριστερά: Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου, πρ. Επίτροπος ΕΕ, πρ. Υπουργός και Κώστας Σημίτης, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (1996-2004)

Η πρώην επίτροπος της ΕΕ χαρακτήρισε τον Κώστα Σημίτη «πρόεδρο της καρδιάς μας», γενναίο, σπουδαίο και σεμνό άνθρωπο, πολυσχιδή προσωπικότητα και επαναστάτη με αιτία που πολέμησε τη χούντα, τονίζοντας ότι ήταν συνεπής και διορατικός σοσιαλδημοκράτης που έπιανε τα μηνύματα των καιρών και επέλεγε την πολιτική μοναξιά από τον συμβιβασμό.



Μετά από ένα σύντομο βίντεο για τη ζωή και το έργο του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο επιμελήθηκαν ο Σωτήρης Γκορίτσας, η Αγγελική Μπιρμπίλη και ο Κώστας Αλεξανδρής, ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, ο οποίος σημείωσε ότι η εκδήλωση είναι περισσότερο η δική μας ανάγκη να ξανασυνδεθούμε με εκείνη την εποχή των υψηλών προσδοκιών.

Βίντεο προς τιμήν του πρ. Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη



Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αναφέρθηκε στη συμβολή του Κώστα Σημίτη στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντας ως το μεγαλύτερο επίτευγμα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, καθώς σφράγισε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της. Στάθηκε ιδιαίτερα στα εμβληματικά δημόσια έργα της εποχής εκείνης, στη δημιουργία του ΟΔΔΗΧ, στην εξυγίανση των Δημοσίων Επιχειρήσεων, την αύξηση των κοινωνικών δαπανών και τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του κράτους.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μία αστεία ιστορία λίγο πριν την είσοδό μας στην ΟΝΕ. Στην πιο κρίσιμη στιγμή μόλις επτά άνθρωποι γνώριζαν την ισοτιμία με την οποία θα έμπαινε η Ελλάδα στην ευρωζώνη. Ο Κώστας Σημίτης τότε είπε ''αυτοί είμαστε. Επτά. Κανείς άλλος. Οκτώ αν είναι, μπορεί να το χάσουμε για ένα λάθος'. Κάποιος από τη σύσκεψη είπε στον πρωθυπουργό ''θα λείπουμε τόσο καιρό, στις γυναίκες μας δεν θα πούμε τίποτα;'' και τότε απάντησε ο κ. Σημίτης ''όταν λέμε επτά, εννοούμε επτά. Και αν κάποιος παραμιλάει το βράδυ, να πάει να κοιμηθεί σε διπλανό δωμάτιο''».

Από αριστερά: Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος, Γιάννης Βούλγαρης, ομότιμος καθηγητής του Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου, Αριστείδης Αγαθοκλής, Πρέσβης Επί Τιμή

Ο ομότιμος καθηγητής του Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου, Γιάννης Βούλγαρης, χαρακτήρισε τον Κώστα Σημίτη «πολιτικό ευρωπαϊκού βεληνεκούς και πρωτεργάτη της μεταρρυθμιστικής σύγχρονης Ελλάδας», σημειώνοντας ότι ανταποκρίθηκε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, όχι μόνο στα ευρωπαϊκά θέματα αλλά και στη σύγκρουση με την Εκκλησία, με ρεαλισμό προσανατολισμένο στην αλλαγή και όχι στην αδράνεια, ενώ δεν δίστασε να συγκρίνει τον Κώστα Σημίτη με τον Χαρίλαο Τρικούπη, σημειώνοντας ότι ήταν κρίκος μιας ιστορικής αλυσίδας.



Από την πλευρά του, ο Πρέσβης Επί Τιμή, κ. Αριστείδης Αγαθοκλής, αναφέρθηκε στους τρεις στόχους της εξωτερικής πολιτικής που υπηρέτησε ο Κώστας Σημίτης, την επίλυση του Κυπριακού και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ που συνάντησε αντίσταση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσω διερευνητικών συνομιλιών που είχαν ως μοναδικό θέμα την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και τη σθεναρή προώθηση της ενταξιακής πορείας των βαλκανικών χωρών.

Βιντεοσκοπημένους χαιρετισμούς απηύθυναν διεθνείς προσωπικότητες

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, σημείωσε τη συμβολή του Κώστα Σημίτη στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το πώς θα ήταν ο κόσμος μετά τον ψυχρό πόλεμο.

Μπιλ Κλίντον, πρώην Πρόεδρος της Αμερικής

Σε μήνυμά του που διάβασε ο Πασκάλ Λαμί, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακ Ντελόρ, μίλησε για την κοινή ηθική πολιτική και την ίδια άποψη για τη σοσιαλδημοκρατία την οποία μοιράζεται με τον Κώστα Σημίτη.

Ως θαρραλέο πολιτικό που απεχθανόταν τους συμβιβασμούς και είχε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον τον περιέγραψε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ενώ ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ρομάνο Πρόντι, αναφέρθηκε στο πώς συνεργάστηκαν οι δυο τους αθόρυβα χωρίς κραυγαλέα οράματα για το καλό των χωρών τους.

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, έκανε ειδική μνεία στην ακατάπαυστη προσπάθειά του να θέσει την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων της ΕΕ.

Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός (2009-2011)

Στην αρχή της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο με νέους από τη γενιά Χ και Z.

Ο Άρης Μερεντίτης (43 ετών) σημείωσε ότι αυτό που κινητοποιούσε τον πρώην πρωθυπουργό ήταν το πάθος του για μια καλύτερη Ελλάδα. Αναφορά στα μεγάλα έργα υποδομής της διακυβέρνησής του, όπως το αεροδρόμιο στα Σπάτα και το μετρό έκανε η Μαρία Μανιάτη (37 ετών), ενώ η Άννα Παπαδοπούλου (34 ετών) χαρακτήρισε αταλάντευτη τη στάση του στο θέμα της μεταρρύθμισης για αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες.

Ο Γιάννης Τσούμας (31 ετών) χαρακτήρισε τον Κώστα Σημίτη αταλάντευτα ευρωπαϊστή που διαμόρφωσε νικηφόρο πλειοψηφικό ιδεολογικό ρεύμα εντός σοσιαλδημοκρατίας, η Βασιλική Καραμπούλη (26 ετών) είπε ότι η παιδική της ηλικία ταυτίζεται με μια περίοδο ανάπτυξης και ευημερίας, ενώ η Μάρα Ζαφειροπούλου (20 ετών) σημείωσε ότι μεγάλη μερίδα της νεολαίας σήμερα ενημερώνεται για τα πολιτικά γεγονότα και επιτεύγματα του παρελθόντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.